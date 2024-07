El grau de Medicina de la UB és el que té la nota de tall més alta

El doble grau de Física i Matemàtiques que s’imparteix a la UAB i a la UB és la carreres amb la nota de tall més alta un any més, amb un 13,438 i un 13,192, respectivament. Es tracta de titulacions amb una oferta inferior a les 40 places. Pel que fa als estudis amb més places, el llistat l’encapçalada enguany el grau universitari de Medicina de la UB (Clínic), amb una oferta de 200 places i que té com a nota de tall un 12,946. Aquesta xifra depèn directament del nombre de places que ofereix un grau i la demanda. El 81,5% dels estudiants preinscrits per accedir a la universitat pública i la Universitat de Vic ja té plaça (82,95% el 2023). D’aquests, el 62,13% (62,8% l’any passat) accedeix als estudis triats en primer opció.

En el procés d’enguany s’han preinscrit 57.401 estudiants (el 2023 van ser 57.263). Per universitats, 11.956 s’han assignat a la Universitat de Barcelona (UB); 9.555 a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); 6.429 a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); 4.330 a la Universitat Rovira i Virgili (URV); 4.065 a la Universitat Pompeu Fabra (UPF); 3.868 a la Universitat de Girona (UdG); 3.232 a la Universitat de Lleida (UdL); 3.012 a la Universitat de Vic-Central de Catalunya (UVIC-UCC), i 338 a centres mixtos.

En aquesta primera assignació de places, els alumnes assignats en la segona o següents preferències poden esperar-se a la posterior assignació de places o fer el tràmit d'assignació definitiva i matricular-se en el centre d’estudis.

La Universitat Ramon Llull (URL), la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), la Universitat Abat Oliba (UAO) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) gestionen directament aquest procés ja que cadascuna estableix el seu propi criteri d'admissió d’estudiants.

Més universitaris que volen estudiar una altra titulació

Pel que fa al perfil dels sol·licitants, un total de 47.851 procedeix de les proves d’accés a la universitat (PAU) i de Cicles Formatius de Grau Superior (47.677 el 2023). Per segon any consecutiu, el col·lectiu que experimenta el creixement més gran (un 2,26%) és el de titulats universitaris que volen cursar un nou grau. 1.451 estudiants universitaris (1.419 el 2023) que volen fer una altra titulació. El Govern va suprimir els recàrrecs en els preus públics universitaris per a segones i successives titulacions ja per al curs 2023-2024.

Els estudiants procedents de les proves per a més grans de 25 i 45 anys són 787 (828 el 2023). El nombre d’alumnes universitaris que ha demanat un canvi d’estudi de grau ha estat en aquesta convocatòria de 7.312 (7.339 el 2023).