Dimecres es començarà a distribuir el val escolar de 60 euros entre els alumnes de primària i secundària

Aquest dimecres es començarà a distribuir el val escolar per al proper curs, que enguany serà de 60 euros per infant però en dos vals de 30 euros. La distribució es farà a través del correu postal i de la plataforma valescolar.cat als prop de 790.000 beneficiaris. Els vals es podran activar a la plataforma web com a màxim fins al 30 de novembre. De fet, aquesta és també la data límit per a bescanviar-los. Els vals es poden fer servir alhora o per separat a qualsevol dels més de 1.850 establiments adherits a la iniciativa per a la compra de material escolar. Enguany, però, es dona l'opció que les famílies els cedeixin als centres educatius per reduir l'aportació en concepte de material escolar.

També s'hi inclouen els alumnes dels centres d'educació especial i de cicles formatius de grau bàsic. Així, als gairebé mig milió d'estudiants que l'han rebut aquest curs s'hi sumaran 330.000 de secundària. En total, els beneficiaris seran prop de 790.000 alumnes de primària i secundària de centres públics i concertats.

El Govern ha reiterat que els pressupostos de la Generalitat del 2024 contemplaven l'extensió de l'ajut a secundària i aquest havia de ser de 70 euros. Amb la no aprovació dels comptes, l'executiu va decidir mantenir l'ampliació a l'ESO i reduir-ne l'import, ja que es disposava de 50 milions d'euros, cinc més que els que contemplaven el pressupost. El curs passat el val va ser de 100 euros.

Pel que fa a la primera campanya, el 95,1% dels alumnes de primària van utilitzar el val escolar. En concret, 424.838 estudiants van bescanviar 849.619 vals (un 94,2% del total) per un import de 42,3 milions d'euros.