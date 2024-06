Refugiats de la Guerra Civil a Ripoll i l'ús de l'anticomunisme per part de Franco, a l'examen d'història de les PAU

Els estudiants que aquest dimecres s'han examinat d'història a les Proves d'Accés a la Universitat s'han trobat una autorització de l'alcalde de Ripoll el 1937 pel trasllat de tres refugiats de la Guerra Civil. Un altre exercici prenia com a referència un cartell contra el comunisme on es podia llegir 'Per als països d'Europa existeix un únic perill, d'ahir, d'avui i de demà; el comunisme. Franco'. A més, es demanava contextualitzar una fotografia on es veia una cua de persones esperant per comprar carbó durant la vaga de La Canadenca i es preguntava sobre la conflictivitat social durant la Restauració borbònica. Els estudiants es podien examinar d'història o d'història de la filosofia, però el 69% ha optat per la primera opció.

Els estudiants que s'han examinat d'història havien d'escollir dos dels quatre exercicis proposats.

En el primer exercici, a banda de respondre les preguntes sobre la conflictivitat durant la Restauració borbònica, els alumnes han hagut d'escollir entre explicar l'evolució de l'obrerisme i de la conflictivitat social a Espanya des dels processos de Montjuïc fins a la fundació de la CNT o bé des de l'impacte de la Primera Guerra Mundial fins a la dictadura de Primo de Rivera.

En el segon exercici, una de les opcions era explicar la rereguarda de la Guerra Civil a Catalunya i l'altra el desenvolupament d'aquest conflicte a Catalunya, especialment la revolució política i econòmica i les operacions de guerra.

En l'exercici 3 apareixien diversos articles de la Llei de jurisdiccions del 23 de març de 1906, un dels quals estableix la pena de mort per aquells que s'aixequessin "contra la pàtria" i propugnen la independència d'una part del territori. En l'apartat opcional, havien d'escollir entre l'evolució del catalanisme fent referència a la Lliga Regionalista o bé el procés de creació i l'obra de la Mancomunitat de Catalunya.

En el quart exercici, a banda de l'anticomunisme, ha aparegut la vinculació del règim franquista i del partit únic amb l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista i la primera etapa del règim franquista.

Descartes i Locke a història de la filosofia

Una de les novetats d'enguany és que història de la filosofia tornava a ser matèria comuna. El 31% dels estudiants han escollit examinar-se d'aquesta assignatura. Els que ho han fet s'han trobat amb un text de les Meditacions Metafísiques de René Descartes en l'opció A i un capítol del Segon tractat sobre el govern civil de John Locke en l'opció B.