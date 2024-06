Sandra Gard: «Hi ha moltes entitats i empreses que confien en el nostre projecte educatiu»

Com valora el trenta aniversari de l’Escola de Noves Oportunitats AFPAE?

La nostra entitat, que és l’Associació per la Formació Professional de l’Empordà (AFPAE), es va constituir l’any 1994. Som una entitat sense ànim de lucre que es va constituir, en els seus inicis, a l’antiga escola d’hostaleria de Vilamalla. Després de trenta anys, si fem balanç, podem dir que estem molt satisfets de l’evolució. Hem esdevingut en el referent alternatiu a la formació reglada. Això, per a nosaltres és un orgull, ens fa feliços veure que la nostra proposta formativa es consolida.

Quan diu referent alternatiu a la formació reglada, a què es refereix?

La nostra entitat té, entre els seus objectius, la lluita contra l’abandonament i el fracàs escolar. Molts dels joves que atenem, per diferents motius, estan o gairebé estan a punt de quedar fora del sistema fruit de la seva situació personal o familiar. També rebem alumnat que no s’adapta al sistema educatiu, per dificultats en l’aprenentatge o altres casuístiques. Nosaltres ens especialitzem precisament en això, en aquests joves que si no tinguessin aquesta proposta opció quedarien fora del sistema. És una lluita clara contra el fracàs i per evitar l’abandonament, a vegades ens en sortim, a vegades no, però és el que intentem fer.

I quines propostes formatives per aconseguir l’objectiu?

Ja anem per la quarta edició de l’ Enfilat, que per cert ja està obert el període de preinscripcions, un projecte que va néixer per atendre una situació greu entre els més joves. A partir dels setze anys, quan no aprovaven l’ESO, no tenien opció formativa per acreditar la secundària o molt poques opcions. Aquest projecte ha tingut molt bona acollida tant a nivell dels instituts i dels orientadors i orientadores, com dels joves que estan fent aquesta formació amb nosaltres. Ajudem a acabar l’ESO mitjançant la IOC amb formadors i educadors especialitzats. A més, fan una formació professionalitzadora, un tastet del món laboral que intenta aportar una visió diferent de la formació que han viscut fins aquest moment. Tot i que el nostre objectiu últim és que els joves tornin al sistema educatiu per continuar estudiant, a vegades ens trobem que alguns no volen continuar sinó que volen treure’s el graduat en secundària per accedir al món laboral, i per això reben aquesta formació en oficis. Oferim formació en diferents oficis: hostaleria, que engloba cuiner i sala; i jardineria i horticultura. També formem en carnisseria i xarcuteria, que fem una col·laboració amb l’obrador de Serraplà; i perruqueria i estètica, en col.laboració amb Pivot Point, l’ofici Pintura i decoració i artesania. Durant aquest curs, hem incorporat la formació en fleca. Tenim un obrador propi i tot el que elaborem amb els joves s’ofereix al nostre restaurant La Clau Escola.

Quina durada té el pas pel projecte Enfilat?

Això depèn molt de cada jove. Nosaltres fem un acompanyament integral i molt individualitzat. Hi ha alumnes amb moltes assignatures pendents de l’ESO i altres, que no en tenen tantes. Això vol dir, que hi ha joves que potser en dos trimestres poden acreditar i altres, que potser necessiten un curs escolar, inclús alguns dos. El nostre objectiu és que sigui quan abans millor. Després els ajudem a inscriure’s a cicles formatius si volen continuar estudiant, tenim algun cas que també vol fer batxillerat. Si volen buscar feina, els ajudem a la recerca. Així mateix, disposem d’un servei anomenat Tot Suport: quan una persona és alumne de l’Escola Noves Oportunitats no ho deixa de ser mai. És a dir, si algú amb nosaltres fa un curs i comença un cicle formatiu i després resulta que no és el que esperava i vol canviar o vol fer una altra cosa, pot tornar a venir i consultar-nos.

Quins altres projectes formatius teniu?

Ja fa anys que fem formació en cuina i serveis de restauració. Això ja ens ve de quan estàvem a l’edifici de l’Escola d’Hostaleria. Actualment tenim el restaurant La Clau Escola on fem la formació pràctica. Formem en programes d’integració i qualificació en treball, amb col·laboració amb la Cambra de Comerç, tant d’hostaleria en la modalitat de cuina i sala, com de fleca i pastisseria en el nostre obrador. La durada d’aquests cursos és curta, d’uns tres mesos aproximadament que és la part subvencionada per la Cambra. Des de fa tres anys, complementem aquesta formació amb el programa Ax+ (a per més) i així allarguem aquesta formació pràctica tot el temps que ens permet el calendari escolar, oferint així molts més continguts i més opcions d’accedir al mercat laboral.

Aquest curs hi ha hagut novetats?

Després d’atendre peticions d’agents implicats, hem posat en marxa el programa Inicia’t. Està adreçat a joves que no tenen NIE o que l’estan tramitant. Són persones majoritàriament nouvingudes o de reagrupaments familiars amb pocs coneixements de l’idioma i de l’entorn. Són joves que, en no tenir els papers en regla i ser majors de setze anys, tenen difícil l’accés tant al món laboral com a la possibilitat d’estudiar . Nosaltres els oferim una formació pràctica en l’ofici de fleca i classes complementàries de català. És molt important que, a part de tenir una formació professionalitzadora, tinguin totes les eines possibles per comunicar-se. Així, quan acaba la tramitació de la seva documentació, ja tenen una formació laboral i poden intentar l’ accés al mercat laboral. L’objectiu d’aquest projecte és que l’alumnat s’hi mantingui durant dos anys, dels setze als divuit anys.

I que és el Restaurant La Clau Escola?

El restaurant La Clau Escola és la cafeteria i restaurant situat al primer pis del casal cívic, anteriorment conegut com casal de la gent gran de Figueres. És l’espai pràctic de la nostra escola d’hostaleria. Oferim serveis de menús per a emportar de dilluns a divendres, organitzem també càterings per a festes d’aniversari, jubilacions i altres celebracions amb professionals, professors i educadors especialitzats en el sector d’hostaleria, juntament amb els diferents programes formatius. Per això, sempre diem que els nostres clients són la clau de les noves oportunitats, perquè d’alguna forma si podem fer una formació tan pràctica és perquè hi ha moltes entitats i persones que confien en nosaltres . És una formació pràctica i molt continuada per a l’alumnat. A part, tenim oberta la cafeteria tots els dies, matí i tarda, i el públic hi pot esmorzar i gaudir dels productes que surten del nostre obrador, ens complauen i motiven a continuar les felicitacions que rebem pels productes que elaborem.

Com és possible tirant endavant l’Escola?

Totes les persones de l’equip pedagògic de l’associació tenim molt clar que tothom no té el mateix ritme d’aprenentatge i que cada persona necessita el seu temps i el seu espai per créixer tant com a individu com a professional. El nostre objectiu és aconseguir un acompanyament integral a la persona en tots els àmbits possibles. Volem estar al seu costat a nivell emocional, a més per al participar en seu desenvolupament personal, professional i educatiu. Aquest és el compromís que compartim totes les persones implicades en el projecte educatiu de l’escola. Per descomptat gràcies també a les diferents administracions, com l’Ajuntament de Figueres, la Cambra de comerç de Girona i el Consell Comarcal i la Diputació de Girona, que estan molt conscienciats en la necessitat d’evitar l’abandonament i el fracàs escolar i que col·laboren amb la nostra entitat de forma activa.