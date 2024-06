Els trucs per fer la Selectivitat amb total confiança: el temps és clau

Demà comença el període de Selectivitat a Catalunya. Així doncs, primer de tot, desitjar molta sort a tots els estudiants que heu estat aquestes últimes setmanes estudiant dur per poder accedir a la carrera desitjada. Després facilitar-vos uns trucs per tal de tenir temps a acabar els exàmens durant aquests tres dies. La pressió que podreu sentir durant aquests dies pot fer que us quedeu en blanc o us falti temps per contestar les preguntes que us demanin. Així doncs, avui us porto la solució per no deixar-vos res i fer els exàmens amb el temps estipulat.

Els trucs per fer uns bons exàmens

Primer de tot, és imprescindible haver provat de fer exàmens de Selectivitat d'anys anteriors; d'aquesta manera aconseguireu controlar els tempos reals i conèixer amb més detall com funciona un examen d'aquestes característiques.

Aconseguir un bon descans és crucial: dormir les hores necessàries i fer-ho plàcidament. Això pot costar bastant amb els nervis, però hi ha diverses estratègies com la meditació, les infusions relaxants o complements que faciliten la conciliació del son, per exemple.

Arriba el dia de l'examen: què hem de fer?