Què se n’ha fet de l’olotina que va treure un 10 a la selectivitat?

L’olotina Carla Vendrell, que l’any passat va ser l’única estudiant que va treure la màxima nota a les PAU a Catalunya, ara estudia Dret a Barcelona i assegura que està passant la millor etapa de la seva vida.

«Primer no m’ho creia. Abans que es publiquessin les notes em va trucar la coordinadora de les PAU a Catalunya i em va preguntar si sabia què havia tret. Li vaig dir que encara no havien sortit i em va respondre que el meu número era «molt rodó», un 10. Em va felicitar i em va dir que estava trucant a tots els estudiants amb les millors notes. Vaig sentir, lògicament, una alegria immensa. Vaig pensar: «Ho he fet, ho he fet». Em vaig sentir molt agraïda per l’esforç que havia fet», narra Vendrell sobre com va sentir-se quan es va assabentar de la nota que havia aconseguit a les PAU 2023.

Tot i que Vendrell va expressar en el seu moment la voluntat d’estudiar Dret a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), una carrera que va escollir perquè «sempre li ha interessat molt saber com funcionem com a societat», finalment, ha acabat estudiant a ESADE: «Després de publicar-se la notícia de la meva nota em van trucar d’ESADE i em van dir que estaven interessats a tenir-me com a alumna», explica Vendrell. A més, li van concedir una beca com a millor nota d’accés a la universitat.

Malgrat que el 97% dels alumnes aproven les PAU, Vendrell reconeix que es va posar més nerviosa amb la Selectivitat que no pas ara amb els exàmens de la carrera: «El tema no és aprovar sinó treure’n bona nota. Bàsicament, això decideix que estudiïs el que vols o no. És una cosa que determina el teu futur», apunta.

Vendrell, que ara es troba immersa en els exàmens finals de curs -els quals està aprovant amb excel·lents- aconsella als estudiants que han d’afrontar les PAU, «que no es posin nerviosos i que es preparin, perquè ve la millor època i estiu de les seves vides».