Les novetats de la Selectivitat 2024: d'evitar les preguntes sobre lectures obligatòries al retorn d'Història de la Filosofia

Aquest dimarts 4 de juny a les nou del matí donaran el tret de sortida les PAU 2024 amb l'examen de Llengua Castellana i Literatura, una de les proves que presenten més novetats respecte els anys anteriors. Per adaptar-se als continguts del nou currículum LOMLOE, sobre el paper més competencial [aquesta promoció és la primera que ha cursat els dos anys de batxillerat amb la nova llei d'educació vigent], els exàmens de la fase general de Llengua i Literatura tanta Catalana com Castellana constaran de quatre preguntes, entre les quals l'alumnat n'haurà de triar dues. De les quatre, dues seran les habituals dels anys anteriors, de "control de lectura" de les obres obligatòries -les que el curs que ve desapareixeran-, i les altres dues –la novetat– estaran basades en les noves competències de batxillerat sobre l'estudi del fet literari. És a dir, l'alumnat que esculli aquestes dues preguntes podrà ja aquest curs prescindir d'examinar-se sobre les lectures obligatòries. Es tracta d'una nova mena de transició a la futura selectivitat a partir del 2025, de la qual, de moment, els centres només saben que eliminarà les preguntes de control de lectura esmentades.

Però, tornant al present, més enllà d'aquest canvi [a la pràctica, opcional, ja que l'alumnat es pot decantar per respondre les dues preguntes 'clàssiques'], els 42.535 alumnes inscrits a la selectivitat 2024 –la xifra més alta dels últims tres anys– trobareu un examen molt similar al dels anys anteriors (les lectures obligatòries són les mateixes que l'any passat).

Torna Història de la Filosofia

Una altra de les novetats és la tornada de la matèria Història de la Filosofia a la fase general de les proves [l'alumnat por triar, de nou, entre examinar-se d'Història o d'Història de la Filosofia]. Un canvi que és també una adaptació a la LOMLOE i que pels estudiants catalans és un canvi menor, ja que Història de la Filosofia no va desaparèixer mai de les PAU (el canvi és que torna a la fase general en comptes de seguir a la fase específica on va resistir els darrers anys). També s'han incorporat a la fase general –a la cinquena matèria, la de modalitat– Dibuix artístic i Anàlisi musical.

I, a la fase específica –els exàmens voluntaris, per apujar nota– s'han incorporat també dues noves matèries: Història de la dansa i de la música i Literatura dramàtica. Els resultats del conjunt de proves es coneixeran el pròxim 19 de juny.

Com cada any, des del Departament de Recerca i Universitats llancen un missatge de tranquil·litat a les famílies. "Són unes proves molt similars a les de l'any passat, quan va aprovar el 97% de l'alumnat; i recordem que la nota de la PAU representa un 40% de la nota d'accés, mentre que la mitjana de batxillerat, un 60%", assenyalen des del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), responsables de les proves. "No hi ha un currículum específic de les PAU, aquestes segueixen el currículum de batxillerat", insisteixen les mateixes fonts afegint que aquest any a més del nou d'inscrits ha incrementat el nombre de tribunals –han passat de 211 a 217– i n'han sumat una nova seu a Berga.

Enunciats bilingües

Igual que va passar el curs passat, el primer dia dels exàmens, és a dir, dimarts, l'alumnat inscrit a les PAU haurà d'emplenar un full, anònim, en què pot triar si vol rebre tots els enunciats en català –com tria la major part de l'alumnat– o prefereix fer-ho en castellà.