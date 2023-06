El Parlament ha debatut i votat aquest dijous a la tarda les propostes de resolució (PR) dels grups parlamentaris en el marc del ple monogràfic sobre la situació de l'educació i el sistema educatiu. La cambra ha aprovat una de les PR conjuntes d'ERC i Junts, que proposa impulsar un pacte nacional per "protegir" l'escola catalana dels "atacs sistèmics" de l'Estat. El ple també ha donat llum verda a reforçar l'educació sexual i prevenir violències masclistes i LGTBIfòbiques i, en aquest sentit, posar en marxa el Pla de Drets Sexuals i Reproductius en l'àmbit educatiu, a més de reforçar la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situacions de Violència. Es tracta d'una PR conjunta d'ERC, Junts i En Comú Podem.

La PR conjunta d'ERC i Junts sosté que "la intromissió i els atacs sistemàtics dels poders polítics i judicials" espanyols contra l'escola catalana "són una de les principals causes de desestabilització d'aquest model d'èxit, d'ampli consens al nostre país". El text defensa que "és i ha de ser model d'equitat, de cohesió social, d'igualtat d'oportunitats, en la qual la llengua catalana com a llengua vehicular, comuna i compartida per tota la comunitat educativa, sigui un factor bàsic d'inclusió social i de vertebració de la societat catalana".

Però la resolució va més enllà del ple que s'ha celebrat al Parlament, i alerta del "perill que pateixen, als Països Catalans, la llengua catalana i el seu ensenyament, pels atacs reiterats de la dreta i l'extrema dreta". Per tot això, l'independentisme insta el Govern a impulsar un Pacte Nacional en aquests termes" i li encomana "realitzar les actuacions polítiques, jurídiques i econòmiques per tal de garantir-ne l'aplicació en tots els objectius".

El Parlament també ha aprovat el punt d'una PR del PSC que insta el Govern a fer efectiu, de manera "immediata" pel proper curs 2023-2024, l'increment de 100 MEUR aprovats en els pressupostos de la Generalitat per al 2023. L'objectiu és millorar l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i reforçar la inclusió del sistema, des de primer cicle d'educació infantil fins a la postobligatòria.

La cambra també ha avalat el punt d'una PR dels comuns que insta el Govern a aprovar abans del proper inici de curs un Pla de Xoc contra l'Abandonament Escolar.

El ple també ha avalat un text d'ERC, PSC, Junts i ECP que aposta per impulsar i desplegar el Pla de Compensació per millorar les competències bàsiques de l'alumnat a Catalunya.

Així mateix, la cambra ha avalat l'apartat conjunt d'ERC i PSC on el Parlament ha instat el Govern a planificar conjuntament amb el món local, amb criteris d'equitat territorial, la creació de 10.000 noves places públiques d'escola bressol per garantir la universalitat de l'oferta educativa 0-3 anys en els següents 4 anys.

El ple també ha aprovat el text d'ERC i comuns on insta el Govern a climatitzar progressivament els centres educatius públics d'arreu del territori per adequar les aules i espais comuns al canvi climàtic.