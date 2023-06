L'escola Joaquim Cusí i Furtunet de Figueres ha dut a terme per tercer any consecutiu el projecte 'Esports i diversitat'. Enguany l'alumnat del centre ha pogut gaudir d'una exhibició de ball a càrrec de Rosanna Camprubí, campiona de ball amb sordesa profunda, que ha demostrat que és possible 'Ballar amb el silenci', juntament amb la seva parella Joan Boixader.

Aquesta parella de Berga ha quedat dues vegades campions d'Espanya de 10 balls i una vegada semifinalistes en uns campionats del món. A més, ha participat recentment al programa televisiu The Dancer, de TVE, i va avançar en exclusiva durant la seva visita a l'escola figuerenca que pròximament participarà també al programa Got Talent de Telecinco. Camprubí ha aprofitat la visita per parlar del seu llibre 'Ballar amb el silenci' on explica la seva experiència d'ençà que va perdre l'oïda amb només tres anys. Xavier Costa, director de l'escola, es mostra satisfet i emocionat, amb la continuïtat d'aquest projecte, que ha tingut un gran èxit per tercer any consecutiu, i afirma que 'a l'escola és treballen els valors en l'esport, la importància del treball en equip, el no posar límits i la riquesa de la diversitat'. El tercer any del projecte Els dos primers anys van comptar amb la presència dels ballarins amb cadira de rodes, Angel Miralles i Luisa Huidobro i es van poder fer pràctiques sobre cadires de rodes. Apropen el ball esportiu en cadira de rodes als infants