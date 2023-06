Espanten els evidents paral·lelismes entre el discurs d’Alejandro Lerroux, en l’exercici 3 de l’examen d’Història de la selectivitat d’aquest dijous, amb els relats de certs ‘youtubers’ i ‘influencers’, homes, tòxics que parlen a l’oïda –a través dels seus cascos– als joves el 2023. «Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura», comença el text «¡Rebeldes! ¡Rebeldes!...», publicat el 1906 a ‘La Rebeldía’ i reproduït en la primera prova de la selectivitat d’aquest dijous a Catalunya.

La segona jornada de les PAU ha començat sense ensurts. Els xavals han sortit a les 10 del matí de l’examen d’Història satisfets segons deien i mostraven les seves cares. «Ha sigut bastant fàcil, com els d’ahir, però ja veureu demà Català, segur que es passen», temien entre rialles nervioses als passadissos després de realitzar la primera prova del dia, que ha preguntat també per un discurs de Serrano Suñer el 1941. Un text del llavors ministre d’Afers Exteriors en què assenyala que «¡Rússia és culpable! Culpable de la nostra Guerra Civil. Culpable de la mort de José Antonio, el nostre fundador, i de la mort de tants camarades i tants soldats caiguts en aquella guerra per l’agressió del comunisme. L’extermini de Rússia és una exigència de la Història i de l’avenir d’Europa».

L’examen d’Història, compost per quatre exercicis, dels quals els estudiants n’havien d’elegir dos, inclou també el comentari de dues imatges icòniques. Una, la fotografia de Carlos Pérez de Rozas d’un grup de milicianes de la FAI sortint cap al front l’agost del 1936 a Barcelona. Una altra, l’exercici 1 de la prova, una portada de ‘La Vanguardia’ del 17 d’abril del 1931 en què es veu el retrat d’una dona somrient amb el peu de foto «Bella senyoreta passejant la bandera republicana, davant l’ajuntament».

El somriure amb què surtia un jove dde l’examen d’Història no té res a envejar a la de dona de la portada. «La pregunta dels Fets d’Octubre del 1934 l’havíem practicat a classe. ¡Idèntica! Quan l’he vist ho he tingut clar», afirmava amb la cara il·luminada aquest alumne.