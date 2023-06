El 31 de maig de cada any l’OMS celebra el Dia Mundial sense Tabac, amb l’objectiu de senyalar els riscos que suposa el consum de tabac per a la salut i fomentar polítiques eficaces de reducció d’aquest consum. La sensibilització de la població respecte dels efectes nocius del consum de tabac és fonamental per aconseguir aquest objectiu.

Per aquest motiu, un any més, l’Associació per a Desenvolupament Social (PDS) amb el suport del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, va organitzar el Concurs Comarcal de Cartells, convocat entre els alumnes de tots els instituts de la comarca fent ressò dels diferents lemes que l’OMS proposvaa per promoure que les qüestions relatives al tabac es mantinguin en la consciència pública. El lema del 22è concurs de cartells ha estat: “Necessitem aliments, no tabac»

Enguany es van presentar un total de 466 cartells provinents de 10 instituts de la comarca. Els centres que vav participat en el concurs son: Institut Ramon Muntaner (Figueres), Institut de Vilafant, Institut Narcís Monturiol (Figueres), Institut El Pedró (L’Escala), Centre Escolar Empordà (Roses), Institut El Bruel (Empuriabrava), Escolàpies (Figueres), Institut de la Jonquera, Institut de Castelló d’Empúries.

Com ja és habitual des de 2002, l’entrega de premis es va celebrar el mateix 31 de maig i el guanyador va ser l’alumne Pau Puig de 4rt ESO de l’institut de Castelló D’Empúries, que va rebre 125 € en material educatiu, i 250 € per al centre d’ensenyament del qual es alumne. També es van atorgar 3 accèssits, per valor de 50 € cada un als següents alumnes: Abril Jordà, alumne de 3r d’ESO de L’Institut de Castelló d’Empúries, Àlex Santos, alumne de 2n d’ESO de l’Institut Olivar Gran de Figueres i Clara Oliveras, alumne de 3r d’ESO de l’Institut de Vilafant. Aquest cartell, juntament amb els finalistes s’utilitzaran per la realització d’un calendari escolar, que serà distribuït per tots els centres educatius de la Comarca.

El consum de tabac és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura i evitable a la nostra societat. És un dels factors de risc més importants de les principals malalties coronaries, vasculars i respiratòries cròniques. A més, l’exposició passiva al fum ambiental del tabac incrementa el risc de càncer de pulmó en les persones no fumadores i d’altres malalties del sistema respiratori, sobretot en els infants.