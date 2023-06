Les obres audiovisuals de dos equips del projecte Icària de l'institut Narcís Monturiol van obtenir la 3a i la 6a posició al concurs “Joves per canviar el món”, en un lliurament de premis celebrat el passat dissabte 27 de maig a Barcelona. El certamen, convocat per la Plataforma d’Acció Social KABUA, promou que els joves d'entre 12 i 18 anys utilitzin les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) per tal d'expresar de manera crítica les seves opinions sobre diferents temes d’actualitat que els són propers.

Les propostes premiades van ser l'obra Memòries x Icària, que va obtenir el tercer lloc, i Blanc i negre, que va quedar en sisena posició. La primera creació parla de l'assetjament escolar i la segona tracta les dificultats emocionals en un procés de ruptura sentimental. Ambdues propostes són creades íntegrament per alumnes de l'institut Narcís Monturiol pertanyents al projecte Icària, una iniciativa dirigida a l’alumnat amb altes capacitats i alt potencial. El projecte va presentar una tercera proposta, El Missatge, que no va ser escollida com a finalista.