El jurat del Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat 2023 destaca el treball «Vides truncades. Guerra Civil irepressió franquista a Biure d’Empordà», elaborat per Janna Merino i Ciruelo, alumna de l’Institut Cendrassos de Figueres, i tutoritzat per la professora Raquel Rojas Fernández.

Els finalistes són Jan Torra i Terricabras, de l’Institut Montsacopa (Olot), pel seu treball «Cel rogent. La guerra aèria a la Garrotxa (1937-1939)», dirigit pel professor Joan Guix i Huguet; i Carla Homs i Poblet, de l’Institut Miquel Martí i Pol (Roda de Ter), pel seu treball «Anàlisi comparativa de l’exili republicà i l’èxode sirià en els camps de concentració i les seves múltiples destinacions», tutoritzat pel professor Sergi Puig i Vila.

La guanyadora rebrà l’abonament de la matrícula del primer curs d’estudis universitaris a qualsevol centre dels Països Catalans o del món, fins a un màxim de 1.000 euros en concepte de beca. A més, tant l’alumna com la seva tutora podran gaudir de la subscripció a la revista Sàpiens per un any. Tots dos finalistes i els seus respectius tutors també rebran un any de subscripció a la revista Sàpiens.

El jurat està format per Alba Castellví, educadora i vicepresidenta de la Fundació Josep Irla; Ramon Batalla, exprofessor d’ensenyament secundari; Àngels Parés, exprofessora d’ensenyament secundari; Clàudia Pujol, directora de la revista d’història Sàpiens; i Joan Maria Serra, exprofessor d’ensenyament.

El Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat pretén impulsar la recerca i la difusió històrica en l’àmbit de l’esquerra nacional dels Països Catalans. S’hi poden presentar alumnes que hagin elaborat el treball de recerca de batxillerat sobre memòria històrica contemporània als Països Catalans: època republicana (1931-1939); antifranquisme i exili (1939-1975); i transició (1975-1980).

Primer premi Albert Compte de l'Institut d'Estudis Empordanesos

Janna Merino ja va rebre el passat 24 d'abril el primer premi Albert Compte de l'Institut d'Estudis Empordanesos en un acte al Cercle Esport Figuerenc. Aquest guardó també es va entregar ex aequo a l'Anna Martínez Burillo, alumna de l'IES Deulofeu de Figueres, amb el treball "El Grup 69. Una experiència contemporània de l’art empordanès".