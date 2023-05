El divendres 19 de maig al matí, se celebrà la 6a edició de la Master class, aturada per la pandèmia. La jornada organitzada pel grup de treball English Time Alt Empordà, format per professores i professors de la comarca i de la mà dels Serveis Educatius de l’Alt Empordà, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, «enguany complim 10 anys d’existència», explica Albert Alegrí, professor de l’Institut Monturiol de Figueres. Així doncs, els set centres participants, La Salle Figueres, INS Narcís Monturiol, INS de Vilafant, INS Cendrassos, Centre Escolar Empordà de Roses, INS de Peralada i INS El Bruel-Empuriabrava, reuniren més de 450 alumnes de 2n i de 3r d’ESO, a més d’un grup d’alumnes de 4t per «dirigir els tallers de la master class en llengua anglesa», diu Alegrí. En aquest sentit, cada institut escollia un grup d’alumnes de 4t d’ESO perquè conduís el taller.

D’aquesta manera, l’activitat s’estructurava en «tres circuits marcats amb una cabina telefònica vermella, típica del Regne Unit i amb deu tallers respectivament», indica el docent en què «els grups d’alumnes formats no es coneixien i havien d’interactuar amb adolescents d’altres centres». Així mateix, els tallers eren de tota mena: d’acord amb Alegrí, des del «Running Dictation, que els alumnes havien de córrer, llegir i memoritzar un dictat per transmetre’l al seu secretari» fins a d’altres més dinàmics, així com un taller de cançons angleses, a més de comptar, un any més, amb l’Aula de Teatre de Figueres. Segons el professional, són moltes les entitats que participen en la jornada, «però aquest any, l’edició postpandèmia l’hem hagut de crear amb menys temps», fet que ha dificultat la presència de moltes de les entitats. Tot i això, del 2013 fins ara l’equip en qüestió suma 10 anys i, malgrat els possibles contratemps, «ha estat l’edició de recuperació», en què Alegrí i membres de l’English Time Alt Empordà constaten «una valoració molt positiva».