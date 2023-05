«He fet la selectivitat quatre vegades i no m’ha servit de res»

Després de molts intents, em vaig adonar que no servia de res donar-me cops contra la paret i vaig acabar assimilant que no estudiaria Medicina». Berta Masdevall és una gironina de 23 anys que l’any passat va acabar Infermeria i està cursant un màster d’oncologia i hematologia, a més de treballar a l’Institut Català d’Oncologia (ICO). Aquesta, però, no és la carrera que volia fer d’entrada.

«Des que tenia 12 anys que el meu somni era estudiar Medicina, em vaig esforçar molt a l’ESO i el batxillerat però un cop feta la selectivitat i tot i treure bones notes, em vaig quedar a 0,19 dècimes per arribar a la nota de tall», admet i afegeix que «aquell estiu ho vaig passar molt malament, sentia que no valia per a estudiar Medicina, recordo que quan em vaig matricular per fer Infermeria em queien les llàgrimes mentre feia cua».

El setembre d’aquell mateix any va tornar a fer la selectivitat, així com el juny de l’any següent i, finalment, com a última oportunitat, quan feia l’últim curs d’Infermeria. «Ho vaig intentar per altres vies però és molt complicat, ja que tenir una altra carrera dificulta el camí -impedeix fer la prova de més de 25 anys- i les universitats privades tenen uns preus altíssims».

Malgrat tot admet que ara és feliç treballant d’infermera i aspira, en un futur, tenir algun càrrec de responsabilitat per a contribuir a canviar el sistema sanitari.