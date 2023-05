Aquest dos de maig s’obre la preinscripció al Pla de Transició del Treball (PTT), una oferta formativa perquè joves d’entre 16 i 21 anys que no tenen l’ESO puguin continuar amb la seva formació. «A l’Escala s’ofereix un perfil que és el d’auxiliar de vendes, oficina i atenció el públic», explica la pedagoga Sandra Pereo.

Un dels avantatges que té aquesta opció és que els alumnes tenen l’oportunitat, després d’haver cursat aquest PPT, d’accedir a un cicle formatiu de grau mitjà o poden accedir a l’escola d’adults sense tenir divuit anys. «Amb aquesta formació se’ls obren unes portes que abans tenien tancades», assegura Pereo. Aquest curs té una part important pràctica de 180 hores i les oportunitats laborals estan encarades a les feines estacionals que hi ha al municipi. No obstant, hi ha mòduls com el de tècniques administratives que, «quan acaben el curs obtenen el certificat de nivell 1, així tenen una acreditació que poden oferir quan busquen feina».

En aquest sentit, hi ha moltes empreses del municipi també dels voltants que col·laboren en aquest projecte, com Sant Pere Pescador, l’Estartit, entre altres. «Per part d’aquests negocis també hi ha inserció laboral dels nostres alumnes. Moltes els contracten després de les pràctiques, sempre que el perfil personal del jove els encaixi. Sigui per temporades o d’una manera més perllongada» afegeix Pereo.

Rècord d’inscripcions

L’any passat a l’Escala van cobrir totes les places disponibles «això va ser un rècord d’inscripcions i també vam tenir llista d’espera». Els grups son reduïts d’un màxim de disset alumnes «si algun dels inscrits té necessitats especials llavors les places disminueixen i el curs el formen setze joves», subratlla.

La preinscripció està oberta fins al dotze de maig. El vint-i-vuit de juny es publicarà la llista d’admesos i a partir el mes de juliol es poden fer les matrícules. «Aquestes estan obertes fins al 30 de novembre perquè alumnes que finalment no acabin aprovant l’ESO es puguin inscriure i no perdin un any». El curs té la durada d’un any i és totalment gratuït, no s’ha de pagar ni matrícula ni material. A part el tutor va orientant els alumnes perquè quan acabin el curs sàpiguen que volen fer l’any vinent i els donarà informació sobre l’oferta formativa a la qual poden accedir perquè puguin continuar amb els estudis. Altres municipis de la comarca també ofereixen aquesta formació.