El proper dijous, 11 de maig, en el marc del Pla Educatiu d’Entorn de Roses, tindrà lloc la cinquena edició de la Jornada de la Ciència, que comptarà amb la presentació de 15 taules d’experimentació ideades per alumnes d’ESO i batxillerat del municipi. L’activitat està dirigida als alumnes de 6è de primària que al llarg del matí visitaran els tallers d’experimentació instal·lats a la placeta del Teatre, així com a les famílies i públic general que vulguin conèixer aquesta experiència.

La jornada tindrà lloc entre les 9.15 i les 12.15 hores del matí i consistirà en la presentació d’un total de 15 experiments ideats per 56 alumnes d’ESO i batxillerat dels tres instituts de Roses, Disposats en taules amb tots els elements necessaris, l’alumnat impulsor de cada projecte farà les demostracions al públic assistent, amb experiments dinàmics i sorprenents, com per exemple com obtenir ADN d’una mostra de saliva, fer un cuc d’escuma, detectar midó en els aliments, elaborar un dentrífic natural o a jugar amb els colors, entre d’altres. Al llarg del matí passaran per aquestes taules experimentals un total de 261 alumnes de sisè de primària, que podran conèixer el desenvolupament dels experiments de la mà dels seus creadors.

La Jornada de la Ciència té, doncs, una doble vessant educativa. D’una banda, alumnes d’ESO i batxillerat han estat els encarregats de treballar en els experiments que ells mateixos presentaran i dinamitzaran el proper dijous, mentre que els receptors d’aquests coneixements seran també alumnes, en aquest cas de 6è curs de primària.

L’alumnat dinamitzador de secundària rebrà un diploma, un bolígraf i un lanyard del Pla Educatiu d’Entorn en reconeixement a l’esforç i tasca portats a terme. Així mateix, podran assistir a la ponència científica a càrrec de Josep Duran, científic de la Universitat de Girona, que tindrà lloc el mateix dia de la jornada a les 12.30h.

La iniciativa, nascuda de les reunions de programació del Pla Educatiu d’Entorn, és el resultat del treball coordinat dels professors i alumnes dels centres de secundària de Roses (Institut Cap Norfeu, Institut Illa de Rodes i Centre Escolar Empordà), que anualment celebren jornades o activitats científiques en els seus centres, amb l’objectiu d’ampliar-les amb una jornada comunitària fora dels instituts, oberta també a famílies i públic general.