El Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV i l’INS Castelló d’Empúries han realitzat, per tercer any consecutiu, una activitat conjunta que ha consistit en la visita a l’antic Convent de Sant Agustí per part dels cinc grups d’alumnes de tercer d’ESO i un grup de quart.

Hi han fet d’una activitat pràctica d’educació visual i plàstica relacionada amb l’edifici.