El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha celebrat aquest dimarts que el Tribunal Constitucional digui que l’aprenentatge de les llengües a les aules “no va de proporcions ni percentatges”. El TC ha desestimat avui de forma íntegre el recurs d'inconstitucionalitat interposat pel grup parlamentari de Vox al Congrés contra la reforma de la llei d'educació feta pel govern de coalició. Cambray ha demanat “màxima prudència” però espera que els pròxims pronunciaments que hagi de fer el tribunal “vagin en aquesta línia”. “Es tracta d’una informació rellevant perquè ens ve a dir que defensa el contingut de la LOMLOE pel que fa a l’ús del català als centres educatius”, ha assenyalat.

“Vam fer una resposta de país, i ens vam dotar d’una nova llei a través del Parlament i un nou decret llei a través del Govern que ha fet inaplicable la sentència del 25%”, ha recordat, “això va fer que el TSJC es dirigís al TC perquè es pronuncies, i avui tenim un primer pronunciament que fins ara no havia passat”.

Sobre l’ús de la llengua castellana a les escoles, el TC ha recordat avui – a través de la sentència que avala la llei Celaá - que la nova regulació “conforme amb la Constitució, garanteix el dret a fer servir el castellà i la cooficialitat de les llengües autonòmiques”, i recorda que és “responsabilitat de l'Estat vetllar pel respecte dels drets lingüístics”. El document sosté que de la Constitució no deriva la fixació necessària per l'Estat d'una proporció d'ús del castellà en el sistema educatiu sinó "un patró d'equilibri o igualtat entre llengües" i “un dret efectiu a fer-les servir, que no nega la llei recorreguda”.

El conseller també s’ha referit al posicionament del TC respecte els concerts a les escoles que segreguen per sexe. “Estem davant d’una victòria històrica”, ha afirmat, “seguirem avançant en la decisió que vam prendre i no renovarem els concerts a les escoles que separen nens i nenes a les aules”.

“Vam intentar no renovar aquests concerts i van dir que això havia de sortir en alguna llei, vam forçar al PSOE per incorporar-ho a la LOMLOE i un cop incorporat ens van dir que no era suficient. Avui tenim aquest aval jurídic”, ha afirmat.

La sentència del TC recull que de la Constitució “deriva un model educatiu pluralista, però no tots els models educatius han de rebre ajuts ni han de tenir un dret subjectiu a la prestació pública”. Així, assenyala que “el tribunal ha examinat si la prohibició de finançar públicament l'educació diferenciada és contrària a la igualtat o alguns dels drets educatius i conclou que no ho és”.