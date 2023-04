Emmarcat en l’objectiu de continuar incentivant els valors de la recerca i les vocacions científiques entre els més joves, el Departament de Recerca i Universitats ha produït el vídeo El poder de la llum: Descobreix l'ICFO. El vídeo, conduït per la influencer Farners Pei Hong i adreçat a nois i noies d’educació secundària i darrers cicles d’educació primària, fa un recorregut per la recerca duta a terme a l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) de Castelldefels.

El vídeo dóna veu de forma amena i desenfadada a diversos investigadors júniors i sèniors del centre que exposen la seva recerca en àrees com ara la medicina i la biologia, les tecnologies de la informació, els sensors ambientals, la ciència quàntica les i aplicacions de nanomaterials com el grafè, entre altres.

El poder de la llum: Descobreix l'ICFO és el tercer vídeo de la col·lecció RECERCLIPS de divulgació de la recerca i promoció de l’interès per la ciència entre els joves del Departament de Recerca i Universitats. Cada any es produirà un nou vídeo de la sèrie, que es focalitzarà en un centre de recerca o gran infraestructura cientificotècnica del sistema català de coneixement. El primer RECERCLIP es va dedicar al Sincrotró ALBA i a les propietats de la matèria a escala atòmica i molecular i el segon a la recerca en genètica duta a terme a l’IDIBELL.

Programes de foment de la ciència

El Departament de Recerca i Universitats desplega diversos programes de foment dels valors de la recerca i de les vocacions científiques infantils i juvenils. La col·lecció Contes de la Laura i en Joan apropa els escolars a la recerca de les universitats i centres de recerca del país. A més, els textos d’aquesta col·lecció són els protagonistes d’activitats lúdico-científiques per a alumnat de quart i cinquè de primària i d’un programa de contacontes als bibliobusos per arribar als municipis més petits del país.

Recerkids és un programa de divulgació científica per a nois i noies de cinquè i sisè de primària, on l’alumnat desenvolupa un projecte de recerca durant el curs i en presenta els resultats en un congrés científic. La col·lecció de còmics RecerCòmics, destinada a alumnes de secundària, presenta casos d’èxit d’emprenedoria científica. Per la seva part, el concurs de disseny de vídeojocs Científics en Joc, obert a escolars de cinquè de primària, permet que la proposta guanyadora en cada edició sigui desenvolupada per estudiants de grau universitari de Videojocs. Finalment, l’activitat de divulgació científica A la recerca del món desplega en el marc de la Setmana de la Ciència tallers científics per apropar la ciència a l’entorn educatiu i familiar.