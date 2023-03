L'institut Narcís Monturiol de Figueres tindrà el curs vinent el primer cicle formatiu de grau superior en energies renovables de les comarques gironines. El centre ha aconseguit incorporar aquest grau a la seva oferta formativa amb la mirada posada en la "demanda" que hi ha en aquesta matèria a la comarca de l'Alt Empordà, on es projecten diversos parcs eòlics. Aquest primer curs tindrà 15 places però esperen ampliar-ho en futures convocatòries. D'altra banda, l'institut Olivar Gran incorporarà un programa de formació i inserció (PFI) en hostaleria, una mena de "curs pont" per a alumnes que acaben el 4rt d'ESO sense el graduat. "Es tracta de no perdre'ls i crear cantera per a personal de sala", explica el seu director, Xavi Prats.

"Estem determinats a convertir-nos en una ciutat referent en la formació professional i creiem que tenim tot el que es necessita", ha assegurat l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, durant la roda de premsa de presentació dels nous cicles. Lladó ha dit que la taula per a la formació professional constituïda amb els diferents sectors implicats està donant els seus fruits i és la eina per veure "les necessitats i poder anar demanant els cicles que calen". "Necessitem que els joves es quedin, que es puguin formar i, el més important, que quan acabin tinguin feina", ha insistit. En aquesta línia, el Monturiol ha anunciat que el curs vinent comptarà amb un cicle superior d'energies renovables. Tindrà unes 15 places –dues més per necessitats especials- i serà el primer d'aquestes característiques de les comarques gironines. El cicle, a més, donarà continuïtat al que ja tenen de grau mitjà en instal·lacions elèctriques. "Té molt de sentit per la demanda de la realitat que tenim al nostre territori", ha dit el seu director Albert Masoliver. D'altra banda, l'Olivar Gran sumarà a la seva àmplia oferta formativa en l'àmbit de l'hostaleria, un dels principals sectors econòmics de la comarca, un programa de formació i inserció (PFI) que permetrà que alumnes que acabin l'ESO sense treure's el graduat puguin continuar la seva formació amb una mena de curs "pont" per a auxiliars d'hostaleria. Tindrà unes 15 o 20 places –en funció de la demanda- i durarà un any. Un cop l'acabin, tot i que no obtindran el graduat, podran accedir a cursos de formació professional. "Ens interessa molt perquè crearà cantera a la cuina però, sobretot, a sala", assegura Prats. En aquests moments, el centre ofereix cicles formatius de pastisseria, serveis de restauració i cuina i un grau superior en direcció de cuina.