L'avançament del curs escolar es consolida i les classes del curs 2023-2024 s'iniciaran la primera setmana de setembre. Ara bé, totes les tardes de setembre seran lectives en lloc de ser ocupades amb activitats de lleure no obligatòries. "Des de l'inici de curs hi haurà matí i tarda", ha dit aquest dimecres en una atenció a mitjans la secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, que ha assenyalat que les tardes seran lectives "en pro de l'equitat i la qualitat educativa". Educació, però, encara no té tancada la data d'inici de curs. Gomà ha assenyalat que es concretarà la "més idònia" un cop s'hagi tractat la qüestió amb la mesa sindical. Ara bé, ha dit que es tindrà en compte que Infantil, Primària i Secundària comencin el mateix dia.

Gomà ha fet aquestes declaracions després que el Consell Escolar s'hagi reunit en sessió plenària i hagi consensuat que cal "racionalitzar" el calendari escolar i començar amb "normalitat" el curs, és a dir, començar ja amb les tardes lectives.

La secretària general ha assegurat que de les conclusions que els arriben en el si del Consell Escolar, on hi ha representada la comunitat educativa, es desprèn el "consens" en la necessitat de "racionalitzar" el curs i escurçar el període de vacances d'estiu i, per tant, tornar a avançar el calendari com ja s'ha fet enguany.

Sobre el fet que les tardes siguin lectives, en lloc d'una jornada intensiva amb lleure voluntari a les tardes, Gomà ha admès el fet que "hi ha una qüestió en l'obligatorietat". És a dir, que el fet que si hi ha classe a la tarda és obligatori anar-hi juga "en pro" de l'equitat. I és que com ja apuntava un informe extern encarregat per la pròpia conselleria a l'escola concertada l'assitència a les tardes de lleure de setembre, que era voluntària, ha estat molt més elevada que a l'escola pública.

Així, la responsable d'Educació ha dit que el fet que les tardes tornaran a ser lectives malgrat l'avançament del curs escolar és ja "definitiu", ja que no és necessari cap aval sindical ni implica una modificació de les condicions laborals.

Preguntada per si es compensarà d'alguna manera, Gomà ha afirmat que "no cal compensar res" perquè "no es fa res de més". "Quan tinguem acotat el dia exacte que comencem el curs escolar podrem veure quants dies lectius fem al llarg del curs i llavors veurem si s'ha de compensar, quins dies i quins mecanismes acabem acordant si és possible amb la representació sindical", ha conclòs.

Encara sobre la data d'inici, sí que ha afegit que si bé la tenen "molt pensada i debatuda" cal esperar a parlar amb els sindicats. Gomà ha assenyalat que és una qüestió prioritària: "Tan bon punt puguem convocarem la mesa sindical". En qualsevol cas, sí que ha dit que serà una mateixa data per l'etapa obligatòria -Infantil, Primària i Secundària- i una data posterior per a la postobligatòria.

Per la seva banda, el president del Consell Escolar, Jesús Viñas, ha indicat que el ple d'aquest òrgan de caràcter consultiu ha aprovat -per 19 vots a favor i 15 en contra- traslladar un document a Educació que recull argumentacions respecte el calendari escolar. Viñas ha parlat de "racionalitzar" el calendari i ha destacat que hi ha "bastant acord" en el si del Consell que el millor és començar el curs amb "normalitat".