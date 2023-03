El Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roses ja té a punt la programació del cicle lúdic-educatiu Aprenem Jugant que ofereix cada curs durant les temporades de tardor, coincidint amb el curs escolar, i primavera, i que aquest 2023 arriba al seu desè any de trajectòria. La nova programació, que se celebrarà entre el 25 de març i el 3 de juny, centra tota l’atenció en les activitats de carrer, obertes, on el joc en família serà el principal protagonista.

Aprenem Jugant ja ha celebrat aquest curs 2022-2023 una desena d’activitats que han apropat infants i joves a la ciència, la tecnologia, la música, la química... a través de l’experimentació i d’una manera divertida i vivencial. La nova temporada culminarà el curs amb propostes familiars que, a través dels jocs de carrer, obriran l’experiència a tots aquells pares i mares que vulguin participar amb els seus fills.

Massatges sonors per a nadons, tallers d’experimentació, pintura vertical per expressar-se sense inhibicions, globusflèxia, creació artística al carrer, construcció d’una ciutat de cartró, laboratori de bombolles, convertir-se en integrant d’una orquestra de percussió, o d’una colla gegantera, són les activitats programades per a la nova temporada. L’objectiu és oferir espais col·lectius al voltant del joc, on tots els membres de la família podran compartir i viure emocions, reforçant els vincles afectius entre infants i adults.

Com destaca Marc Danés, regidor d’Ensenyament de Roses, "aquesta primavera l’Aprenem Jugant es farà seu l’espai públic amb activitats que volen potenciar que infants, joves i adults, imaginin, creïn, cooperin, inventin i descobreixin les seves potencialitats. Apostem per l’alt valor socialitzador del joc, portant-lo al carrer perquè aquest esdevingui un entorn acollidor i cohesionador."

La programació s’iniciarà el proper dia 25 de març amb Sons per a Nadons, l’única activitat que requereix inscripció prèvia, que es podrà realitzar a partir del proper 16 de març a través d'inscripcions.roses.cat. Totes les propostes són gratuïtes, estan dinamitzades per professionals, entitats o empreses especialitzades i es divideixen en funció de les franges d'edat, atenent les característiques i necessitats de cada grup.

Deu anys avalats per l’èxit de participació

Aprenem Jugant arriba enguany al seu desè aniversari. La primera programació s’oferí l’any 2013 en el marc del Pla Educatiu Municipal, partint de l’objectiu de convertir la població en un espai d’aprenentatge permanent. Deu anys de trajectòria avalats pel gran èxit de participació i per les bones valoracions de les famílies i dels docents implicats en les activitats, que confirmen l’encert de la proposta, basada en parar atenció a les inquietuds i curiositat dels infants potenciant les seves vocacions més enllà de l’activitat escolar formal i implicant família, escola i entorn.