Davant la «decisió unilateral», segons AFA, de l’Ajuntament de Vilabertran sobre el tancament de la llar d’infants La Quitxalla, per acollir-se a la implantació dels ensenyaments de primer cicle d’educació infantil a les escoles rurals, adreçat a municipis amb baixa densitat de població d’infants entre 1 i 3 anys, on «no resulta sostenible la creació d’una llar d’infants», l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) demanaren una reunió amb l’Ajuntament de Vilabertran, la qual se celebrà el dia 7 de febrer d’aquest any.

Després de la trobada, l’AFA emeté un comunicat el dia 17 de febrer, on detallen la situació i destaquen, entre altres coses, les diverses protestes de les famílies «que es veien desateses i desinformades». Segons l’escrit, dos mesos després de la decisió de l’Ajuntament i l’aprovació de la sol·licitud per l’escolarització dels infants entre 1 i 3 anys al CEIP Torre d’en Reig, l’alcalde, Martí Armadà, difongué un comunicat, el qual AFA considerà «parcial i poc ajustat a la realitat», fet que desencadenà a elaborar un segon document que, d’acord amb els autors, «s’analitzava la situació i proposava solucions per mantenir l’equipament obert».

L’associació, en un dels paràgrafs, denuncia no tenir accés «als comptes de la Llar d’Infants, que presumiblement haurien de ser públics» i afegeixen que encara no tenen les dades, però que «el termini per fer-ho ja ha expirat». Així mateix, en la reunió assistiren representants de l’AFA, regidors de l’ajuntament, l’alcalde i, tot i que l’AFA ho demanés per resoldre qüestions sobre els comptes oficials, la secretària-interventora «no es va presentar», corroboren en el redactat. D’altra banda, el comunicat determina que se’ls acusà «d’haver trencat la convivència veïnal amb les seves protestes», a més que se’ls exigí la manifestació pública de ser o no empadronats al municipi. Decreten que seguidament «l’alcalde abandonà la reunió i es prosseguí amb la resta de regidors» i expliquen que l’endemà Armadà anuncià «la fi de la seva tasca com a polític municipal a la fi d’aquesta legislatura».

L’alcalde publicà una carta de comiat, on constatà les inversions projectades que ha deixat, com la construcció del nou edifici escolar per acollir l’alumnat d’Infantil i Primària, el qual assegura que «ha superat tots els tràmits» i preveu aviat l’inici d’obres. Tot seguit, sosté que «és un èxit col·lectiu», ja que «obre tot un ventall de possibilitats» pel que fa als usos dels espais «alliberats» i també «adjacents a l’edifici de la nova escola».

Sense l’accés a les dades sobre els comptes oficials, AFA no ha pogut presentar propostes més acurades, tot i que proposaren «mancomunar el servei amb altres municipis implicats». L’administració local, però, continua defensant que les subvencions destinades a la gratuïtat d’infantil 2 s’ingressen tard i no pot assumir l’avançament econòmic. Tot i això, l’AFA declara que la gratuïtat d’aquesta línia «actualment és arreu, tant a les llars com a les escoles». Encara que l’Alt Empordà és la comarca amb més adhesions a l’ordre de tot Catalunya, reivindiquen que això és bo per als municipis que no compten amb aquest servei, però, pels que ja el disposen, «la mesura va en detriment de les places de nadons», deixant fora l’entrada, en concret, de 5 nadons per al curs següent, indica l’informatiu. En aquest cas, Ordis o Avinyonet de Puigventós, municipis que s’han trobat en el mateix cas, «sortosament, han declinat la proposta».

Finalment, davant la manca d’una resposta, l’AFA ha decidit enviar una carta als Serveis Territorials d’Educació de Girona, amb qui sol·liciten una reunió i seran qui resoldran la problemàtica vigent.

Infants exclosos del servei

Moltes famílies queden a l’expectativa de la recerca d’un nou centre educatiu per als seus fills i filles. Segons l’AFA, els alumnes no empadronats es queden sense plaça el curs vinent, i els obliga a trobar un nou centre fora del poble, recordant que «molts infants de La Quitxalla provenen de municipis sense aquest servei». Els alumnes empadronats tampoc tenen assegurada una plaça a l’Escola Torre d’en Reig, cosa que comporta «passar de nou un procés d’adaptació», diuen. La decisió final la prendrà el Departament d’Educació.