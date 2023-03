La Universitat de Girona (UdG) ha celebrat aquesta setmana la fase local classificatòria de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2023 de la Xarxa Vives d’Universitats. En aquesta edició han participat 12 centres docents del Gironès, l’Alt Empordà, la Garrotxa, el Baix Empordà, la Selva i el Maresme. L’equip guanyador ha sigut l’Institut Olivar Gran de Figueres, mentre que l’equip de l’Institut Castell d’Estela d’Amer ha resultat finalista.

Durant un dia, seixanta estudiants han participat en aquesta competició d’oratòria, que cerca potenciar l’ús de la paraula, el diàleg i l’intercanvi d’idees, així com crear un espai de formació on s’utilitza el català com a llengua vehicular. Enguany, els estudiants debaten sobre la qüestió següent: «Cal regular les xarxes socials per combatre la desinformació?». Un tema polèmic i d’actualitat on han de defensar tant la posició a favor com la posició en contra.

👋Arranca la fase local de la #LligaDeDebat de Secundària i Batxillerat a la @univgirona. Avui, 12 equips debatran sobre si «Cal regular les xarxes socials per combatre la desinformació?»



Sort i bons debats!



I tu? No coneixes la competició?https://t.co/NLrTcmuN0P pic.twitter.com/unWQ101prt — Xarxa Vives d'Universitats (@xarxavives) 3 de marzo de 2023

A la fase local de la UdG han participat els següents centres docents: el centre Bell-lloc del Pla de Girona, el centre Escolar Empordà de Roses, el centre Cor de Maria d'Olot, l’IES Narcís Xifra Masmitjà de Girona, l’Institut Olivar Gran de Figueres, l’INS Sant Feliu de Guíxols, l’Institut Carles Rahola i Llorens de Girona, l’Institut Castell d'Estela d’Amer, l’Institut Illa de Rodes de Roses, l’Institut Lluís Companys de Tordera, l’Institut Vidreres i el centre Salle Figueres.

El jurat de la competició, format per professionals experts de diversos camps de coneixement, ha tingut en compte en la seva valoració les capacitats com el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluïdesa de les intervencions, la qualitat del discurs, així com aspectes formals de l’exposició i posada en escena. Els equips participants en la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives d’Universitats han treballat la preparació dels debats durant aquest curs a l’aula, el que reforçarà competències transversals com el treball en equip o les habilitats d’oratòria pel seu futur professional.

L’equip guanyador d’aquesta fase local representarà a la UdG en la fase final de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives, que tindrà lloc del 22 al 24 de març a la Universitat de València i que enfrontarà als 15 equips classificats a les fases locals prèvies organitzades per les universitats Abat Oliba CEU, d’Alacant, d’Andorra, Autònoma de Barcelona, Barcelona, de Girona, Internacional de Catalunya, Jaume I, de Lleida, Miguel Hernández d’Elx, Politècnica de València, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, de València i de Vic – Central de Catalunya.