Amb el lema "Ens movem per crear un món que ens faci vibrar", arrenca als instituts de Roses la segona edició de ‘Vibrart Era’, el projecte que treballa l’educació emocional a través de la psicodansa. Els bons resultats i valoracions de l’experiència pionera en què van participar 270 alumnes rosincs l’any passat, avalen l’èxit de la proposta que l’àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roses torna a oferir als tres centres de secundària de la població.

Els tallers Vibrart Era són sessions artístiques incloses dins del currículum escolar, que tenen per objectiu desenvolupar la intel·ligència emocional i trencar amb els estereotips de gènere de l’alumnat, per tal de millorar la convivència del centre i construir relacions equitatives i igualitàries. 112 alumnes de l’institut Cap Norfeu, 92 de l’Illa de Rodes i 66 del Centre Escolar Empordà, van participar el curs passat en aquesta proposta, amb excel·lents valoracions finals tant per part de l’alumnat com dels docents i les direccions dels centres. Un aspecte destacat és que molts dels i de les joves van verbalitzar la importància de poder disposar d’un espai on expressar-se emocionalment dins del centre educatiu, així com l’encert de l’enfoc pràctic i lúdic de les sessions.

L’èxit assolit ha animat el departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roses a repetir l’experiència, que avui s’ha iniciat amb la primera sessió del cicle. Enguany participaran un total de 230 alumnes de 2n i 4t d’ESO. En total, entre el març i el juny, es realitzaran un total de 60 tallers socioeducatius a càrrec de Vibrart, entitat social que uneix psicologia i art com a eines de transformació personal i social, conduïts per una psicòloga sociocomunitària especialitzada en igualtat de gènere, intervenció grupal i ballarina de danses urbanes.

Cos, emoció i diversió, un triplet guanyador

A través de la psicodansa i de dinàmiques i jocs de moviment corporal que posen l’alumne en el centre del procés, s’ensenyen eines per al benestar emocional, la creació de relacions saludables entre la població jove i adolescent i la transformació social. El plantejament del projecte esdevé original, dinàmic i molt atractiu per als joves participants, allunyat de formulacions teòriques i magistrals, en un marc de joc. L’expressió corporal, el mindfulness, l’escriptura, la música, el teatre-imatge o les dinàmiques de rol-playing, són les eines emprades. La missió no és que aprendre cap tècnica artística, sinó que la dansa i l’expressió corporal siguin els canals que facilitin la introspecció, l'autoconeixement, l'empatia, la creativitat i la reflexió.

D’aquesta manera, els participants fan servir el moviment corporal com a mitjà per expressar allò que no és possible dir amb paraules. Alhora, el propi cos esdevé un canalitzador emocional: facilita la consciència corporal i l'autoconeixement, la identificació i el maneig de les emocions, la socialització i la cohesió grupal i promou la seguretat en un/a mateix/a i amb el grup.

Producció artística final i traspàs a la comunitat

El programa de tallers finalitzarà, com l’any passat, amb una producció artística final creada per l’alumnat dels tres centres educatius, que serà presentada en públic per transferir els aprenentatges desenvolupats a les aules cap a la comunitat . El curs passat, aquesta proposta va consistir en la creació d’una exposició fotogràfica d’imatges corporals que es va exposar al Centre Cultural Ca l’Anita del 13 al 25 de juny.