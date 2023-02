Les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) de les escoles afectades pel retard en els pagaments de les beques menjador dels pobles de Borrassà, Ordis, Lladó, Avinyonet de Puigventós, l’Armentera, Pau, Biure, Llers, Figueres i l’Escala, demanen que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà fixi un calendari de pagament d’aquestes ajudes per evitar els retards en l’abonament de les quantitats. «Aquest dimarts dia 14 tenim una reunió amb l’Administració per reclamar aquest calendari», explica Gemma Gascons, portaveu de les AFA afectades.

El set de febrer, els ajuntaments de Lladó i Ordis van explicar en un comunicat que havien avançat els pagaments de les beques menjador «davant la situació d’inoperància per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà». I el dijous dia deu, Gascons assegurava que: «Avui hem rebut els diners de setembre a desembre del menjador obligatori. Respecte al menjador individual, només han abonat el mes de setembre. Però ens havien dit que rebríem la transferència entre l’u i el dos de febrer».

En aquest sentit, el Consell Comarcal atribueix aquesta demora «a la manca de certificacions d’una de les escoles, aquest fet ha provocat un retard en el pagament de quinze dies. I a canvis de personal en l’àrea d’Ensenyament i Cultura, fet que ha alentit la tramitació dels expedients corresponents». Sobre això, Gemma Gascons assenyala que «aquest certificat el vam enviar al Consell al mes de setembre i fins al dotze de gener no ens van dir que no estava al dia. A l’escola de Lladó, el que faltava era posar el nom de la secretària en una de les caselles». Les AFA remarquen que no entenen aquests retards, si «des de la Generalitat es paguen les ajudes mensualment i ja s’han abonat les totalitats de les beques al Consell».

Queixes des de gener

Les famílies de les deu escoles van denunciar a principis de gener que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà devia un total de 57.030,35 euros a l’empresa que realitza aquest servei. «Posant en perill la subsistència d’una empresa familiar a qui hem confiat l’alimentació dels nostres fills i filles», explicaven en un comunicat. Després d’això, la consellera comarcal d’Ensenyament, Júlia Gil, va comunicar que «en reiterades ocasions com a consellera delegada de l’àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal, vaig manifestar la necessitat i la urgència de tramitar i gestionar l’esmentat expedient i els corresponents pagaments i vaig donar instruccions al respecte».