La Salle Figueres és un centre reconegut i certificat com a escola multilingüe per la seva aposta per l’aprenentatge dels idiomes estrangers: l’anglès, des d’Infantil, i el francès, a partir de tercer de primària. El projecte d’idiomes estrangers compta amb diferents propostes pedagògiques adaptades a cada edat amb l’objectiu de fer dels idiomes estrangers llengües vives, útils i necessàries per ser emprades en diverses situacions comunicatives del dia a dia de l’aula i de l’escola.

El projecte educatiu de La Salle Figueres promou la millora de l’aprenentatge de les llengües estrangeres mitjançant el Programa Multilingüe, que es compon de moltes activitats que exposen els alumnes a la llengua anglesa i francesa. Unes d’aquestes experiències són l’AICLE (Aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera), el CLIL (Content and Language Integrated Learning, en llengua anglesa), activitats extraescolars en llengua estrangera, els auxiliars de conversa (que treballen dues hores setmanals amb els alumnes de Primària i Secundària) i els intercanvis, que són activitats sòlidament implantades a l’escola. A l’escola, tots els alumnes a partir de 3r de Primària poden certificar els títols oficials de Cambridge que garanteixen l’assoliment d’un bon nivell d’anglès a les diferents etapes educatives. També se’ls facilita l’accés a la certificació del DELF i el DALF en llengua francesa. Des de l’escola, se’ls prepara per assolir un bon domini de les llengües estrangeres i les proves es fan a la mateixa escola. Els estudis internacionals Academica permeten als alumnes de La Salle cursar diverses assignatures en línia íntegrament en anglès al llarg de diversos cursos de l’ensenyament secundari. Una vegada acabats, l’alumne aconsegueix dues titulacions: per una banda, el títol de Batxillerat català, que acredita la finalització dels estudis secundaris, i, per l’altra, el títol de High School americà. La Salle Figueres es consolida com una de les millors escoles a escala nacional dins el programa Academica. La Fundació Escola Cristiana de Catalunya garanteix, a través de la seva Certificació Escola Multilingüe, que l’escola disposi d’un projecte lingüístic sòlid i coherent, amb lideratge ferm, recursos adequats, processos eficients i resultats objectius. Immersions lingüístiques La Salle ha obtingut, també, la certificació Erasmus. Es tracta d’una certificació que avala el seu pla multilingüe per dur a terme activitats de mobilitat i intercanvis amb diferents països europeus. En aquesta línia, els alumnes de sisè de Primària poden participar en un intercanvi amb els alumnes de La Salle Perpinyà; els alumnes de segon poden participar en un intercanvi amb joves dels Països Baixos i els alumnes de 3r d’ESO en un intercanvi amb els alumnes de La Salle Pringy i Grenoble. L’escola també contempla la possibilitat que els alumnes més grans puguin estudiar un trimestre a l’estranger (al Canadà o Irlanda) i una estada lingüística a l’estiu al Regne Unit. La Salle Figueres Adreça: carrer dels Fossos, 17, Figueres

carrer dels Fossos, 17, Figueres Telèfon: 972 500 812

972 500 812 Web: www.figueres.lasalle.cat