«La Quitxalla és un equipament municipal que acull infants no només de Vilabertran, sinó d’altres pobles», expliquen representants de l’Associació de Famílies del centre d’educació infantil. Per aquest motiu i a raó de la no renovació de la concessió, la comunitat educativa de Vilabertran es contraposa davant la presa de decisió de l’ajuntament per tancar l’únic equipament educatiu amb línia infantil del poble i, per extensió, d’altres indrets de la comarca que no disposen d’una llar d’infants.

La carta redactada per l’AFA manifesta la situació de rebatre una educació de qualitat en un dels pocs centres rurals de la comarca, que acull infants de 0 a 3 anys i que, en conseqüència, podrien refusar l’accés a l’educació d’alguns alumnes que provenen d’altres pobles veïns i busquen cobrir aquest servei educatiu bàsic. En aquest sentit, el mateix document exposa que «la Quitxalla és la carta de presentació que té el poble per a les famílies amb infants», les quals poden gaudir de zones no massificades en què les relacions entre família, escola i infant són estretes i inevitablement més personals que no passaria, per exemple, en una ciutat. Aquest fet se suma que Vilabertran ofereix un servei que municipis com Vila-sacra, el Far d’Empordà, Sant Climent o Espolla no disposen i, a més, el seu tancament implicaria una reducció de les places d’infants, ja que es pretén implantar les línies d’infantil 1 i 2 a l’escola rural, on es reduiria l’acollida d’alumnes, passant de 41 places a 13 places per infants amb una única educadora infantil, a càrrec del Departament d’Educació i que atendria els nens i nenes entre 1 i 3 anys. Per tant, d’una banda, deixa fora els nadons de 0 anys i, d’altra banda, les actuals educadores quedarien també fora d’aquesta nova aplicació. Segons l’AFA, el fet va començar fa un any quan «les directores del centre van avisar que no renovarien la concessió de la llar», de manera que l’equip que forma la comunitat educativa es reuní per trobar una solució al respecte. Tanmateix, fonts de l’AFA informen que «l’ajuntament va defensar que no renovava la concessió perquè no podia assumir la despesa econòmica que suposava que les línies d’infantil fossin gratuïtes». Sabent això, famílies i equip docent «hem volgut saber de quines xifres es parlen per entendre què s’ha d’assumir econòmicament». A més, la integració d’infantil 1 i 2 a l’escola rural, «implica deixar fora infants d’altres municipis que no tenen a l’abast una llar i també deixar exclosos els nens i nenes acabats de néixer». En aquesta mateixa línia, denuncien que «no només és deixar fora infants de zero anys, sinó que mares embarassades que tenien pensat portar el seu nadó a la llar, hagin de buscar un altre centre fora del seu municipi» i afegeixen que «això no té cap sentit tenint una llar al costat de casa».

D’altra banda, segons un comunicat públic per part de l’Ajuntament de Vilabertran emès el passat dimecres 25 de gener, posa en manifest la finalització del contracte de gestió de servei públic de l’Escola Bressol Quitxalla amb data de 31 de juliol de 2023. L’acta especifica que fins a l’estiu el curs continuarà amb normalitat, comptant amb «un total de 29 alumnes dels quals 6 són empadronats al poble», detallen. Aferrant-se a les novetats educatives pel curs 2023/2024, la Generalitat de Catalunya preveu que els centres educatius rurals del territori català incorporin les línies 1 i 2 d’infantil a l’escola, fet que comporta obviar els infants que queden per sota d’aquestes edats. En aquesta mateixa línia, el document adscrit de l’ajuntament sobre l’afer, defensen que «la seva finalitat última és la de facilitar l’oferta d’ensenyament del primer cicle d’educació infantil», això inclou, alumnes entre un i tres anys, sempre que la vila tingui una escola rural única i es caracteritzi per una baixa densitat de població amb un nombre d’infants d’aquesta franja d’edat, «molt reduït», concreten. D’aquesta manera, l’ajuntament, en el mateix comunicat, declara «acceptar la proposta del Departament d’Educació», cosa que segons informacions de l’AFA, «ells no estan obligats a acollir-se a la proposta, així com ho han fet a Ordis», han posat d’exemple el poble que té unes condicions similars a les de Vilabertran i l’AFA constata que és «la manera de no malmetre un servei de qualitat». L’escrit també conclou que els alumnes d’I1 i I2 «utilitzaran els mateixos espais que actualment són de l’escola bressol Quitxalla». Però, segons representants de l’AFA, aquest fet es duria a terme amb unes condicions concretes: «Una TEI a càrrec de com a màxim 13 nens amb una mestra d’infantil, i fent ús d’una sola aula, de les tres que hi ha».