Projecte Rossinyol és un projecte de mentoria que consisteix a fer que estudiants de la Universitat de Girona, s’emparellin amb alumnes de centres educatius del municipi durant un curs escolar. D’aquesta manera, durant tres hores a la setmana d’un curs escolar, comparteixen conjuntament espais d’oci, cultura i lleure i, a més, es pretén afavorir l’ús del català.

D’una banda, l’alumnat universitari que participa en aquest projecte ho fa de forma voluntària i l’equip del projecte Rossinyol és qui valora la seva participació en el programa i els facilita les formacions considerades per oferir-los recursos bàsics per a treballar la relació amb el mentorat o mentorada.

D’altra banda, els mentorats o les mentorades, l’alumnat de secundària, se’ls fomenta l’ús de la llengua catalana fora del centre educatiu i, a més, se’ls obra el ventall de referents qui els ofereixen activitats diversificades que afavoreixen la seva integració en l’entorn social.

Castelló d’Empúries compta amb tres parelles vinculades amb el programa, és a dir, tres alumnes de centres de secundària del municipi amb tres estudiants universitàries de la Universitat de Girona. Tanmateix, entre professionals de Projecte Rossinyol, l’Ajuntament de Castelló d‘Empúries i professors i professores de centres educatius, s’ha recopilat informació sobre les dues bandes d’aprenents per poder decidir amb més precisió i afinitat l’emparellament que se’n feia en funció dels gustos, interessos i disponibilitats.

El divendres 16 de desembre se celebrà la festa inicial, on es van presentar els mentors i mentores i també els mentorats i mentorades perquè s’interrelacionessin i coneguessin la persona amb qui compartirien el curs escolar, a més de donar sortida oficial al programa. El mateix dia s’aprofità per fer un joc de coneixença entre mentors, alumnes i famílies per tal d’establir uns primers vincles. També hi varen assistir l’alcalde, Salvi Güell, la regidora Anna Massot, personal docent de centres educatius, tècniques d’ensenyament i del Pla Educatiu d’Entorn del poble.

Massot, l’Ajuntament, l’IE Bruel-Empuriabrava i l’INS de Castelló d’Empúries, centres que participen, valoren molt positivament aquesta iniciativa com a forma d’incentivar la inclusió social, cultural i lingüística, així com, el creixement personal, d’ambdós membres.