El sindicat Ustec·Stes ha anunciat aquest divendres la convocatòria d'una vaga del personal dels centres públics per als dies 25 i 26 de gener per una escola pública de qualitat i la "recuperació" de drets, coincidint amb la convocada pels sindicats de professionals sanitaris.

En una roda de premsa, la portaveu del sindicat, Iolanda Segura, ha remarcat que l'educació i la sanitat són dos pilars en els quals el Govern hauria d'invertir, i ha afirmat que fer coincidir les vagues reflecteix una "defensa dels serveis públics".

Segura ha retret que per a la Generalitat l'educació i els seus treballadors no són una "prioritat", i ha lamentat que no inclogui mesures per revertir retallades en els pressupostos.