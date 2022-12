«Ajudem aquells joves que tenen dificultats amb la formació ordinària i no encaixen momentàniament amb el sistema». La directora de l’Escola de les Noves Oportunitats, Sandra Gard, explica la consolidació del restaurant escola La Clau ubicat al primer pis del Casal Cívic de Figueres, l’antic Casal de la Gent Gran, com a espai de formació en hostaleria. Els alumnes cuinen i serveixen ells mateixos els menjars disponibles a la cafeteria del Casal, o en el servei de «take-away», i la voluntat dels promotors és reprendre l’oferta de menús als migdies que va quedar aturada per la pandèmia.

El servei està obert de les nou del matí a les set del vespre, atès sempre per grups d’alumnes de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), del projecte Enfila’t o de Garantia Juvenil, en horaris rotatius alterns de matí i tarda. A més, són aquests mateixos alumnes qui es formen per cuinar i preparar l’oferta gastronòmica del restaurant, el qual proporciona un menú diari de dimarts a divendres obert a tot el públic a un preu popular. Per a les usuàries del Casal de la Gent Gran, el cost és de cinc euros. I el preu general del menú és de sis euros, imports marcats per la Generalitat i pel Departament de Benestar Social. La cafeteria és també un restaurant no en «clau de negoci, sinó en clau de servei social i d’atenció a les persones vulnerables, tant dels treballadors, com dels destinataris», defineix Sandra Gard.

El servei de menú migdia es va obrir per primera vegada el gener de 2020, però la pandèmia els va interrompre al cap de poques setmanes, després d’un èxit significant els dijous de cada setmana, quan els nois i noies oferien un menú a qualitat-preu molt assequible per a tothom, incloent-hi les persones grans del mateix establiment i altres clients veïns de la resta de la ciutat.

Així, el restaurant va ser tancat a causa de les restriccions imposades pel Departament de Salut i la Generalitat i, tot i «el retorn a la normalitat», encara no ha estat possible la seva reobertura. Tanmateix, Gard explica que «tornem a donar-hi voltes per obrir el 2023, perquè la gent pugui venir a dinar amb un servei de restaurant ordinari». Així i tot, exposa també que s’activaria, en un començament, un cop per setmana, «el dijous, i amb previsió d’ampliar-ho en un futur».

«La Clau» és un espai on treballen joves que s’estan formant en el sector d’hostaleria com a incentiu motivador i alternatiu a la formació reglada. Tots ells fan tasques de cambrer i de cuina i, a més, aquest any l’Escola Noves Oportunitats ha adquirit l’antic bar l’Escondite, ubicat a la Ronda Ferran Puig de Figueres i així ha esdevingut l’Aula Pràctica d’hostaleria «perquè els joves puguin fer simulacres del servei d’hostaleria», diu Gard. L’aula en qüestió no està oberta al públic, però és d’ús exclusiu per als alumnes de l’escola per a formar-se i practicar l’ofici amb l’objectiu que s’enfrontin a la realitat amb les eines i els recursos necessaris per dur a terme les tasques de servei i d’atenció al client.

El restaurant, fins ara, ha tingut i continua sostenint el take-away, és a dir, menjar per emportar. Però, una de les labors que ha proporcionat aquest any és l’opció de menjar en el mateix restaurant, sense preocupar-se de la coberteria i la beguda, ja que d’això s’encarrega l’escola. Aquesta acció s’ha dut a terme com a alternativa i col·laboració en la reducció de despeses d’energia de llum i gas, de les llars. En aquesta línia, l’increment de les quotes provoca esforços econòmics significants per a moltes famílies i el restaurant-escola, té la voluntat de ser «un espai de trobada on no preocupar-te d’escalfar un plat al microones». Per aquest motiu, han innovat l’autoservei. També i en aquest sentit, «una de les labors socials de l’Escola és atendre persones desfavorides mitjançant el servei social del Consell Comarcal». El Consell fa una petició de menús concrets cada setmana per a repartir-los a aquelles persones «que dormen al carrer i no tenen per menjar».

La formació alternativa d’hostaleria, cada vegada més amplia la seva oferta al públic i s’actualitza a mesura que augmenten les demandes per encàrrec de càterings, esdeveniments especials i altres activitats familiars o d’entitats, associacions i, fins i tot, empreses que ho requereixin.

«Volem joves polivalents en els aprenentatges», manifesta la directora. L’Escola entén la formació, no només com una transmissió de contingut, sinó com un acompanyament personalitzat i individual de cada jove. Les «noves oportunitats» rauen a dir que el centre possibilita les ocasions que calguin per reconduir la formació ordinària de l’alumne i orientar-lo en el seu camí professional, a partir del desenvolupament personal. Es pretén, doncs, fomentar alternatives a la formació reglada per a aquelles persones que no encaixin en un moment determinat al sistema. Per això, alternen el procés d’aprenentatge teòric amb el pràctic, encoratjant l’alumne a la creativitat i donant-li facilitats per acomplir els seus objectius formatius i, en alguns casos, laborals.

Finalment, la branca de jardineria del projecte Enfila’t cuida un hort del qual els seus productes són utilitzats a la cuina de La Clau.