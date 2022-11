Figueres tindrà estudis universitaris d’Infermeria en els últims cursos

La Universitat de Girona (UdG) i la Fundació Salut Empordà (FSE) han arribat a un acord en la creació d’una unitat docent del grau d’Infermeria a l’hospital de Figueres, de cara al curs vinent. D’aquesta manera, segons afirma el vicerector de personal, Joan Andreu Mayugo, «davant l’augment d’estudiants que hi haurà des de la creació de les seixanta noves places d’enguany, veiem factible que els últims dos cursos, que són més pràctics, es puguin desplaçar en gran part a l’hospital de Figueres».

Mayugo remarca que la UdG manté l’aposta que totes les facultats estiguin a la ciutat de Girona, però en el cas d’Infermeria, hi haurà una «extensió» de la facultat ja que «així ho permeten les unitats docents, que són més flexibles, i permeten donar una docència més propera a la professió». D’altra banda, això permetrà que la part pràctica es coordini d’una forma més «planificada» i «coherent» i, a més, els docents es podran traslladar al mateix hospital. El vicerector afegeix que s’han decantat per Figueres perquè l’hospital té «prestigi, qualitat docent» i aposta per la recerca, a més disposa de capacitat per poder acollir estudiants.

Aquesta fórmula, de moment, només es planteja en el grau d’Infermeria i es podria estendre a Medicina, ja que en els estudis de ciències de la salut és més factible per la flexibilitat en la legislació de la sanitat pública. Malgrat tot, Mayugo concreta que des de la UdG seria interessant plantejar estendre unitats docents d’altres graus cap a àmbits més professionals, però es tracta d’un procediment «més complex».

En definitiva, es tracta de la primera vegada que la Universitat de Girona crea una unitat docent fora de la ciutat de Girona, fins ara només n’hi havia a l’hospital Trueta.

Tot i així, no és el primer cop que la UdG surt de la ciutat. Cal remuntar-se a fa vint anys, quan la facultat de Turisme es va traslladar, per pocs cursos, a Sant Feliu de Guíxols. En el cas de Figueres és diferent, perquè la seu de la facultat es mantindrà a Girona.

Estudis de Fisioteràpia

A part d’Infermeria, la FSE també oferirà estudis del grau de Fisioteràpia, de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport, que de moment s’imparteix en l’àmbit privat. El gerent de la FSE, Martí Masferrer, valora positivament que Figueres aculli estudiants universitaris per primera vegada. «Es donarà més valor als hospitals comarcals i, en el cas d’Infermeria, potenciem molt l’especialitat de geriatria; el fet que hi hagi una unitat docent descentralitzada serà molt positiu per a les comarques gironines», explica. Masferrer afegeix que encara s’han de concretar molts aspectes, com per exemple la planificació curricular i l’edifici on s’ubicaran les classes, que podria ser l’institut Alexandre Deulofeu, que està al costat de l’hospital i ofereix cicles formatius de l’àmbit sanitari, o algun edifici municipal, com l’antic escorxador.

Finalment, conclou que iniciatives com aquesta han d’ajudar a l’impuls de noves places d’infermeria, perquè actualment hi ha dèficit de professionals a la província.