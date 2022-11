La Fundació dels Oficis actua com a eina impulsora de la formació professional

L’Escola-Taller de la Fundació dels Oficis és promoguda per empreses de l’Alt Empordà que anys enrere van detectar importants mancances de perfils professionals en els diferents sectors productius. La Fundació serveix d’eina formadora per a cobrir part d’aquestes mancances i, també, per a generar inèrcies amb altres entitats i administracions. L’entitat col·labora estretament amb l’Ajuntament de Figueres «amb qui tenim molt bona relació i fem moltes coses junts» declara la seva directora, Meritxell Garrido, a més de comptar amb la participació del Consell Comarcal, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Departament d’Ensenyament.

El que pretén la Fundació és detectar aquests perfils que necessiten les empreses i cooperar amb les institucions i els centres educatius de tota la comarca, per a respondre a les necessitats de les empreses i donar-los perfils formats en el sector que busquen. Seguint el fil conductor anterior, l’entitat ja fa tres anys que organitza el Saló dels Oficis al Castell de Sant Ferran de Figueres, en què han participat més de 1.500 alumnes de diferents centres i un centenar d’empreses. L’activitat neix als mateixos instituts com a necessitat d’orientació formativa als alumnes de quart d’ESO, tot i que en la nova edició que se celebrarà del 21 al 23 de març de 2023 la intenció és que hi puguin participar també els alumnes de tercer d’ESO. Així doncs, l’esdeveniment aporta assessoraments pràctics dels diferents cicles formatius de la comarca i també de les diverses empreses que fan conveni amb aquests instituts. L’èxit de la trobada entre alumnes empreses i centres és una oportunitat per donar visibilitat al mercat formatiu i laboral, per això «cada any convidarem algú nou que no tinguem a la comarca per a potenciar un ofici que no hi sigui encara», indica Meritxell Garrido.

Fa unes setmanes, l’entitat va fer dues sortides al costat de l’Ajuntament de Figueres i representants dels instituts Narcís Monturiol i Cendrassos, en què van visitar les instal·lacions d’Amazon del Baix Llobregat i van assistir al Foro AFP Dual de Saragossa, on el Saló dels Oficis va ser posat com a exemple. En el cas d’Amazon, «vam poder veure la perspectiva i la previsió que tenien de perfils que necessiten en el nou centre del Logis Empordà, per saber, a nivell de Fundació i de taula en quin punt d’FP ens trobàvem», manifesta la directora de la Fundació Oficis. Tot i no tenir uns perfils definits, tenen clar que Amazon necessitarà persones formades en transports i logística, manteniment i maquinària i altres que aniran sorgint quan s’apropi la seva obertura.

Des de 2007 Una iniciativa del món empresarial

La Fundació dels Oficis sorgeix l’any 2007 arran de la voluntat d’un grup d’empresaris de la zona amb l’objectiu de promocionar la comarca a través de la formació. En uns inicis van desenvolupar diversos projectes, dels quals s’ha mantingut el Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) de Manteniment Electromecànic i s’han afegit cicles de soldadura i fusteria. Meritxell Garrido, actual directora, exposa que «la inquietud de la fundació és únicament i exclusivament per la formació professional». L’entitat vol ser el nexe d’unió entre el sector públic i privat.

La Fundació «la Caixa» beca la mobilitat dels alumnes

Recentment, l’entitat ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank amb la finalitat de facilitar una ajuda econòmica pels desplaçaments i mobilitat dels alumnes dels cicles formatius. «De moment hem començat amb 10 beques, amb la idea de potenciar-ho i ampliar-les». Els requisits que s’han de seguir per tenir dret a la beca és residir a l’Alt Empordà i assistir al 75% de les classes.