L’equip de Govern de l’Ajuntament de Vilafant continua treballant per a desencallar la construcció de l’edifici de l’institut del municipi, que és en barracons des de la seva obertura i que no acaba de tirar endavant en els plans executius de la conselleria d’Educació. La setmana passada, el grup del PSC va portar a la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya una proposta de resolució que insta la Generalitat a la construcció de l’equipament. A la sessió hi van ser presents l’alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, i la regidora d’Educació, Montse de la Llave. «La proposta es va aprovar per unanimitat i ara només cal veure que es fa realitat», assenyalen.

Tant l’Ajuntament com la comunitat educativa de l’Institut s’han mobilitzat aquests darrers anys per a aconseguir que el centre deixi de treballar en barracons provisionals. El consistori ha fet els deures, cedint els terrenys per a fer-lo realitat. Uns terrenys situats a tocar el pavelló Joel González. El Govern aprova l'ampliació de les escoles de Ventalló i Vilabertran Aquest acord de la Comissió d’Educació del parlament va arribar la mateixa setmana que el Govern de la Generalitat va aprovar, en el marc del Programa d’encàrrecs d’actuacions (PEA), un total de 21 noves construccions i grans actuacions en centres educatius, entre les quals n’hi ha tres a les comarques gironines, dos d’ells a l’Alt Empordà. A Ventalló, l’escola Oliveres Mil·lenàries comptarà amb un nou edifici, igual que l’escola Torre d’en Reig, de Vilabertran. Les obres costaran 2.352.801 i 4.427.639 euros, respectivament. A Serinyà, l’actual edifici de l’escola Bora Gran s’ampliarà, amb un pressupost de 2.198.615 €. A la resta del país, es construiran 12 nous edificis educatius (6 dotaran d’un edifici d’obra un centre educatiu en mòduls i 6 substituiran un edifici antic amb una nova construcció), hi haurà 7 ampliacions i dues reformes integrals, que comptaran amb un pressupost total de 98.389.936 euros. Pel que fa a la distribució per tipus de centres, 12 de les obres es duran a terme en escoles, 5 en instituts i 4 seran a instituts escola, distribuïts arreu de Catalunya. Amb aquestes actuacions, es retiraran un total de 41 mòduls prefabricats. L’anunci d’aquestes obres encara no ha tingut en compte el cas de Vilafant ni, tampoc, el de l’escola Carme Guasch i Darné de Figueres, també en situació precària des dels seus inicis.