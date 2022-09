L’inici del curs 2022-2023 ja és una realitat, com també ho és un problema que fa força anys que arrosseguen alguns centres de la comarca: l’absència d’un edifici en condicions on poder realitzar les classes. Aquest és el cas de l’Institut de Vilafant, conegut per les incessants protestes per tal d’aconseguir la construcció del nou centre educatiu, ja que des de l’any 2008, quan es va «estrenar», està ubicat en mòduls prefabricats. «És desesperant. La limitació d’espais, és molt difícil de suportar any rere any», confessa Cristina Mallol, directora del centre que enguany relleva el càrrec a l’anterior director, ara jubilat, Jordi Montero.

Tanmateix, aquest inici de curs té un sabor agredolç per l’institut vilafantenc: «Lamentem haver d’iniciar-lo en les mateixes condicions que els darrers catorze anys, o pitjors, ja que cada cop hi ha més alumnes. Però alhora estem contents perquè s’ha desencallat el projecte de construcció», detalla Mallol. De fet, el passat mes de juliol, es van entregar els darrers documents per poder posar en marxa la construcció del centre. «El Departament d’Educació ha donat el vistiplau, i ara el projecte arribarà a Infraestructures de Catalunya. A partir d’aquí, haurem d’esperar tres o quatre anys, i veure com evoluciona el procés», anota Cristina Mallol.

Paral·lelament, la manca d’un edifici de construcció és un problema que també l’arrossega l’escola Carme Guasch de Figueres. Des del seu naixement l’any 2006, el centre sempre ha estat instal·lat en barracons, i tot i que, gràcies a un conveni signat entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació, està previst construir un nou centre a la mateixa zona, de moment no és una realitat.

Al mateix temps, en la mateixa situació es troba l’institut-escola El Bruel d’Empuriabrava. Actualment, el consistori castelloní ha iniciat el projecte d’urbanització del terreny on anirà el centre per així poder-lo cedir al Departament d’Educació, i així desencallar la construcció del nou edifici.

«És el darrer curs en barracons»

Un altre centre que també durant força temps ha estat marcat per aquesta problemàtica és l’escola Josep de Ribot i Olivas de Vilamalla, on, per encabir tot l’alumnat, es van haver d’instal·lar quatre mòduls adjacents a l’edifici original. Ara bé, «aquest curs és el darrer que estarem així», manifesta la directora Vero Romero. «Aquest curs el comencem en barracons, però sabent que és l’últim, l’encarem millor», afegeix. I és que si fa un temps s’anunciava que es començava a construir una nova edificació per acollir l’escola, ara ja es posa data pel trasllat: «El curs vinent el començarem al nou centre», diu Romero.

Alhora, des de l’escola agraeixen el suport incessant de l’Ajuntament. «Ha posat moltes facilitats al Departament d’Educació», afirma Romero. En aquesta línia, la directora explica que aquesta voluntat continua. «Aquest any s’han afegit els cursos P1 i P2 a l’escola, i per fer-ho s’ha habilitat una aula. Ara bé, quan ens traslladem a l’edifici nou, el consistori ha anunciat que construirà un altre al costat per acollir la llar d’infants», conclou Vero Romero.