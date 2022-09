Des de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Figueres ja s’estan preparant per iniciar un nou curs. El centre públic ofereix classes d’anglès, francès i alemany a preus assequibles i amb bonificacions.

L’EOI de Figueres compta amb sis cursos d’anglès i francès que van des del nivell A1 fins al C1. En el cas de l’alemany és una mica diferent, ja que, en aquest cas, tenen cinc cursos de l’A1 fins al B2. També ofereix l’oportunitat d’adquirir els certificats oficials dels nivells A2, B1, B2 i C1 –aquest últim en el cas d’anglès i francès–. A més, cal destacar la metodologia que segueixen a l’EOI perquè, lluny de centrar-se en la gramàtica com succeeix en molts centres educatius, prefereixen centrar-se en la pràctica de la llengua en si. Treballen amb una metodologia moderna que es basa en les competències, és a dir, s’avaluen els alumnes en l’ús pràctic de la llengua. L’Escola utilitza habitualment les noves tecnologies per a l’aprenentatge. Totes les seves aules estan ben equipades, amb connexió a Internet. També disposa d’una aula d’informàtica i biblioteca.

La temporada acadèmica de l’EOI Figueres d’enguany començarà el 21 de setembre i finalitzarà el 21 de maig. La majoria dels cursos són presencials i els alumnes han d’anar dos dies a la setmana siguin dilluns i dimecres o dimarts i dijous. La franja horària és la mateixa en ambdós casos, sempre a la tarda i poden anar de quatre a sis o de dos quarts de set a dos quarts de nou. Aquests horaris es mantenen per a tots els cursos de l’escola. Una altra modalitat que es fa a l’escola des de fa uns anys són les classes semipresencials. En aquest cas, els alumnes han d’anar un dia a la setmana, que sol ser dilluns o dimarts, i l’altra classe la fan en línia des de casa però és asíncrona, és a dir, els professors deixen una sèrie de tasques als estudiants, que equivaldrien a dues hores de classe, i ells les poden fer quan vulguin. En total, en les dues modalitats, es farien 140 hores de classe en tot el curs.

El més important per aprendre una llengua és la pràctica i interactuar amb persones natives. Això des de l’EOI ho saben i per aquesta raó li donen molta importància a la parla i realitzen diverses sortides i viatges durant el curs. Per exemple, des del departament de francès, cada any es fa una visita a França, sigui una excursió d’un dia o un viatge més llarg.

A més d’això, també es fan sortides culturals però sempre amb la llengua com a element principal. També es porten a terme activitats com aquestes en la mateixa aula i en l’horari de classe habitual.

Escola Oficial d'Idiomes