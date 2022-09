Molts joves aprofiten l’inici del curs per treure’s el carnet de conduir. I és que aquesta és una eina que no només dona independència, sinó que també obre portes al futur món laboral. Per això, l’Autoescola FPC de Figueres ofereix un mètode eficaç per aprovar tant la teòrica com la pràctica. A més, continuen impartint uns intensius de teòrica que han donat bons fruits a un gran nombre de nous conductors.

L’horari tampoc és cap problema per als alumnes de l’Autoescola FPC, a qualsevol dels seus centres de la demarcació de Girona. Ofereixen cursos al matí i a la tarda, i per als que no poden assistir presencialment, o seguir les classes online. A més, tenen l’opció de l’ensenyament a través d’Internet amb un seguiment personalitzat per part del seu professorat especialitzat, i accés al canal de YouTube. I és que Autoescola FPC ofereix facilitats per treure’s la teòrica de forma ràpida i efectiva. De fet, es compta amb un alt índex d’aprovats. Així mateix, a l’hora de començar a practicar, disposen de diferents tipus de vehicles i s’adapten a l’horari de l’alumne per facilitar el procés d’aprenentatge. L’Autoescola FPC compta amb centres de formació a Figueres, l’Escala, Girona, Palafrugell i Sarrià de Ter. També per a professionals FPC continua apostant per facilitar l’accés al carnet de cotxe i moto per a particulars, així com titulacions nàutiques. A més, a través de FPC Pro ofereixen formació i reciclatge de professionals i nous professionals de la conducció. Classes adaptades a les necessitats i prioritats dels nostres alumnes amb l’ajuda dels docents més qualificats i experimentats del sector. Autoescola FPC Adreces: carrer Sant Pau, 45; carrer Talc, 1; i carrer Girona, 25, Figueres

carrer Sant Pau, 45; carrer Talc, 1; i carrer Girona, 25, Figueres Telèfon: 972 676 604

972 676 604 Web: www.fpc.es