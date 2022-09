El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha defensat aquest dilluns, en l'inici del curs escolar, que compten amb prou monitors per cobrir les tardes durant el mes de setembre i que "s'anirà ajustant" qualsevol situació que es pugui produir.

Després d'una visita amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a una escola bressol de Sant Feliu de Llobregat, ha afirmat que s'ha destinat una partida de 12 milions d'euros, 8 per a l'escola pública i 4 per a la concertada, de cara a aquestes activitats de lleure educatiu.

Cambray ha assenyalat que les escoles públiques han signat contractes per a aquest monitoreig de tarda --provocat per la jornada intensiva d'aquest mes a les escoles catalanes-- amb la previsió que "la gran majoria de nens es puguin quedar" a aquestes activitats, tot i que no serà fins aquest dilluns quan coneguin quants alumnes es queden en aquest lleure educatiu gratuït.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha subratllat que l'escola és un "pilar de la cohesió social", i ha agraït la feina dels professionals educatius, a més de la disposició a la negociació dels sindicats que va acabar amb l'acord que va desconvocar les vagues previstes aquest mes.

Entre les novetats que ha apuntat Aragonès de cara a aquest curs hi ha la gratuïtat de P2 en l'escola pública, en una aposta per "trencar barreres" i garantir que qüestions socioeconòmiques no impedeixin, en la seva voluntat, avançar cap a la gratuïtat de l'etapa 0-3 aquesta legislatura.

Aragonès ha defensat l'avançament del curs escolar per motius pedagògics, una qüestió que també ha subratllat el conseller Cambray després d'assenyalar que s'avaluarà durant aquestes setmanes i, sobretot, el mes d'octubre de cara a prendre les millors decisions de futur.

A aquestes novetats, Cambray hi ha afegit que el curs comença sense mesures sanitàries provocades pel coronavirus, una reducció de ràtios a P3 a 20 i ha tornat a incidir que serà la legislatura de l'FP.

Llengües

Sobre el 25% de castellà, Aragonès ha subratllat que aquest curs no hi haurà percentatges obligatoris de castellà a les escoles, i ha remarcat que els alumnes surten plenament competents quan acaben quart d'ESO tant en castellà com en català.

Aragonès ha subratllat que "els percentatges no serveixen, els percentatges homogenis no tenen cap sentit", i ha afirmat que s'està aplicant la llei vigent després de l'aprovació del decret que fixa la inaplicació de percentatges.

Cambray ha destacat que es tracta del primer curs des del 2015 que comença sense que "cap aula catalana apliqui percentatge de llengües" de manera obligatòria.