Els directors de les nou escoles públiques de Figueres que s’havien oposat (per falta d’aprovació dels respectius Consells Escolars) a signar el contracte per al desplegament de les activitats de lleure durant les tardes de setembre es van reunir ahir amb el director dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, Adam Manyé.

La trobada, que s’havia convocat abans que el Diari de Girona avancés ahir que el departament d’Educació ja havia signat els contractes en nom d’aquests centres educatius, va servir perquè les direccions poguessin explicar-se. «Hem pogut justificar el per què de la nostra decisió», va assegurar ahir un dels directors de les nou escoles afectades. Tot i això, va lamentar que encara no han pogut veure els contractes. «Hem demanat que ens fessin arribar la contractació que s’ha firmat per a tenir clar què hem de fer nosaltres, quina dotació de monitors se’ns ha assignat i sobretot saber quina empresa s’encarregarà de gestionar-nos aquestes activitats per a posar-nos en contacte amb ells i poder tenir una mínima coordinació», va assegurar. «Sabem que es van firmar des de l’Òrgan de contractació de la Generalitat de Catalunya, han signat ells i per tant ells són els responsables de l’activitat», va aclarir. I les direccions, va afegir, «haurem de vetllar pel correcte funcionament de les tardes de lleure», proporcionant a l’empresa encarregada d’executar l’activitat des dels espais al material. En definitiva, va assegurar, «complint la normativa de l’ordre de calendari».

Ara, però, les direccions estan a l’espera de rebre instruccions de l’empresa de lleure que s’encarregarà de gestionar-los l’activitat a partir de dilluns. Tot i això, va assegurar, «ja hi ha hagut alguna escola que ha rebut una trucada per part de l’empresa de lleure adjudicada». Aquí, però, han topat amb una sorpresa. «Els han comunicat que el nombre de monitors ha variat a la baixa respecte els que se’ls havien adjudicat inicialment», va lamentar. I tot i això, va confessar, «alguna empresa ha manifestat que encara els faltava trobar molts monitors».

L’argument que els va donar el director dels Serveis Territorials d’Educació per haver signat el contracte des de la conselleria, va recordar, va ser que «no es podien discriminar els estudiants de nou de les deu escoles públiques de Figueres perquè tenien el mateix dret a participar en les activitats que la resta». Amb tot, el director del centre va assenyalar que «sempre tindran la nostra col·laboració perquè el que volem és que els nostres alumnes estiguin ben atesos». Les nou escoles, d'alta i màxima complexitat, tenen la mirada posada a finals de setembre. «Serà el moment de fer una valoració i intentar millorar perquè, si el curs vinent es torna a aplicar l'avançament del calendari escolar, es faci amb temps».

Una escola suspèn el servei

Mentrestant, una escola de l’Alt Empordà ja va comunicar ahir a les famílies que suspendrà les activitats perquè l’empresa de lleure no ha aconseguit trobar cap dels 10 monitors adjudicats. «Era previsible», va lamentar la seva directora.