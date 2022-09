Promoure el coneixement i les disciplines científiques i tecnològiques entre els usuaris de les biblioteques públiques de les comarques gironines, amb aquest objectiu el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona presenta BiblioSTEAM, un projecte formatiu, transversal i interdisciplinari adreçat a tota la ciutadania, amb especial atenció als joves i a probables escletxes socials.

La iniciativa, amb el suport de l’Associació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC), aposta per desenvolupar unes activitats plurals i de qualitat que contribueixin a l’aprenentatge i al desenvolupament individual i col·lectiu de la ciutadania per esperonar-la a tenir un sentiment actiu i crític.

La Biblioteca Jaume Vicens i Vives de Roses i cinc biblioteques públiques gironines més (Pere Caner i La Cooperativa de Calonge i Sant Antoni, Manuel Vilà i Dalmau de Tossa de Mar, Joan Vinyoli de Santa Coloma de Farners i Lluïsa Duran de la Bisbal d’Empordà) participaran en aquesta primera edició.

El projecte es materialitzarà en dues tipologies d’activitats, que arrencaran la setmana que ve, el divendres 9 de setembre, i es prolongaran en els propers mesos. Per una banda, hi haurà cinc conferències de científics associats a l’ACDIC al voltant d’aspectes com la física quàntica, la tecnoètica, el canvi climàtic, l’astronomia o les vacunes, i que aniran itinerant per les biblioteques adscrites al projecte fins a finals de novembre. L’entrada és gratuïta i no requereix d’inscripció prèvia.

D'una altra, es faran Tallers de robòtica i programació, adreçats a infants i joves entre els sis i els setze anys, per generar i compartir coneixements i potenciar la inclusió social, i que es començaran a impartir el mes d’octubre. També són gratuïts, però en aquest cas sí que és necessària la inscripció perquè hi ha un màxim de setze places per activitat. Les inscripcions s’obriran en les properes setmanes i se n’informarà a través dels canals habituals (xarxes socials i web) de les biblioteques participants en el projecte.

Aquestes activitats inclouen, entre d’altres, tallers de creació de videojocs en Bloxels, de robòtica en Lego We Do i Vex Go, de disseny 3D amb Tinkercard i de realitat virtual amb Tiltbrush.

Conferències a Roses Dijous, 22 de setembre, a les 18.30 h - Tecnoètica a través de la ciència-ficció, a càrrec d'Antoni Hernández, de l’Institut de Ciències de l’Educació. Doctor en Lingüística i Física i professor de la UPC. Dijous, 6 d'octubre, a les 18.30 h - Per què hem trigat 30 anys a tenir una vacuna contra la malària i només sis mesos per tenir-ne diverses per a la Covid-19?, a càrrec de Sara Ajanovic, investigadora de malalties infeccioses a l’IS Global. Doctora en Medicina i Pediatra. Dijous, 20 d'octubre, a les 18.30 h - Possibles canvis de l’ecosistema boreal en un Oceà Àrtic cada cop més afectat pel desglaç i el canvi climàtic: la meva experiència a l’expedició d’investigació a l’Àrtic a bord del trencaglaç “Chinare”, a càrrec de Nicola Sabata Vilardell, oceanògrafa de l'Université Aix-Marseille. Dijous, 3 de novembre, a les 18.30 h - Una primera aproximació a la física quàntica, a càrrec de Sheddad Kaid Salah-Ferron, físic, farmacèutic i divulgador. Llicenciat en Física i Farmàcia. Dijous, 17 de novembre, a les 18.30 h - Les evolucions astronòmiques del segle XXI: noves formes d’entendre l’Univers, a càrrec de Carlos F. Sopuerta, de l'Institut de Ciències de l’Espai (ICE, CSIC i IEEC). Científic titular i doctor en Física Teòrica.

BiblioSTEAM

El projecte BiblioSTEAM s’engega amb el propòsit de dotar d’eines i recursos els ciutadans per relacionar-se i interactuar en una societat marcadament tecnificada i digital, i més encara arran de la pandèmia de la covid-19. D’aquesta manera, també es pretén potenciar la visió de la biblioteca pública com un espai social, d’aprenentatge i de cooperació.

En paral·lel, la voluntat és incentivar l’interès pels documents científics i tecnològics per augmentar-ne el nombre de préstecs. En aquest sentit, les biblioteques rebran el suport de l’ACDIC en la tria i selecció de llibres i publicacions d’aquesta temàtica per tal d’actualitzar i millorar la col·lecció en aquestes disciplines.