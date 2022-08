El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat el recurs de l’Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) contra les instruccions del Departament d’Educació per al curs vinent. D’aquesta forma, opta per no imposar mesures cautelars per a garantir el 25% de castellà a les aules i descarta propostes com incloure el castellà als projectes lingüístics com a llengua vehicular i de referència, o incorporar com a mínim una assignatura, matèria, àrea o activitat de caràcter troncal o anàleg en aquesta llengua. La fiscalia també es mostra contrària a les mesures i l’associació ja avança que recorrerà la resolució.

En l’escrit del TSJC, la jutgessa recorda que l’AEB va presentar el primer recurs contra els documents del Govern el 26 de juliol i dos dies després, la secció cinquena va dictar un auto instant la Generalitat a pronunciar-se sobre les mesures cautelars sol·licitades per l’associació. L’11 d’agost l’advocat de l’administració catalana va presentar un escrit posicionant-se en contra. Paral·lelament, la fiscalia va emetre un informe el 22 d’agost en aquest mateix sentit. En aquest, apuntava: “No li falta raó a l’administració demandada en el seu escrit d’oposició a l’adopció de mesures cautelars, quan assenyala que l’entitat recurrent pretén que la sala es pronunciï i deixi sense efecte qüestions de naturalesa normativa regulades pel decret llei 6/2022 i la llei 8/2022 que desbordarien el seu àmbit competencial”. En els raonaments del TSJC, la magistrada recorda que la procedència d’una mesura cautelar suposa “un alt grau de ponderació conjunta de criteris per part d’un òrgan judicial”. En aquest sentit, remarca la necessitat de disposar d’una “justificació” que demostri “adequadament” quins danys i perjudicis de “reparació impossible” concorren per acordar la suspensió. També afirma que les mesures cautelars “no es poden confondre” amb un enjudiciament del “fons del procés”. “És inadmissible la falta de concreció dels perjudicis que es derivarien en el suposat que no s’adoptés la mesura cautelar”, afegeix, “posa en evidència que allò que es pretén en realitat és avançar una resolució favorable a part recurrent”. L’AEB ha reaccionat a través de Twitter, apuntant que “sorprenentment” la fiscalia “s’ha alineat” amb el Govern pel que fa a les mesures cautelars. “L’associació recorrerà la resolució”, ha reblat.