Guillermo és un dels 27 estudiants de l’Institut Narcís Monturiol de Figueres que aquest darrer curs ha participat en projectes de mobilitat internacional. El centre ha promogut diferents projectes amb un total de vuit estades, a Turquia, Alemanya, Holanda, Grècia, França, Islàndia, Bulgària i Polònia. Guillermo explica que no només ha expandit el seu aprenentatge més enllà de l’institut sinó que, amb la seva estada a l’estranger, ha pogut treballar l’anomenat «character-building». «Això vol dir aprendre a sortir-te de situacions difícils o desconegudes, ser més independent i adaptar-te a treballar amb la resta segons les bases que defineix el projecte», declara l’alumne.

També parla sobre la seva experiència l’Agnès. En el seu cas, les estades a Holanda i a França «no es poden descriure fàcilment amb paraules». «Han estat experiències que m’han fet créixer i formar-me com a persona adulta i, a més, he fet amistats arreu que, qui sap, potser perduraran al llarg del temps», comenta. Ells i tota la resta d’alumnes afirmen que repetirien l’experiència, que tornarien a dedicar hores a preparar els projectes, xerrades i materials audiovisuals que, en el seu moment, van carregar a la maleta.

Les professores que vetllen per fer realitat els projectes internacionals, Rosa Rodríguez i Glòria López, asseguren que continuaran presentant candidatures per continuar sent un centre de referència en mobilitat Erasmus+. Sense anar més lluny, el setembre l’institut rebrà nous estudiants internacionals i a principis d’octubre farà la primera mobilitat del curs 2022-2023. «Cada projecte és una font d’oportunitats, creixement i maduresa cap als alumnes. Se’ls obren portes al món, en molts casos és el primer cop que viatgen sense els pares. En cada estada, tant els joves com nosaltres percebem altres realitats i nous enfocaments en l’àmbit de l’educació, un enriquiment per a tots nosaltres», conclouen les dues professores.

Aquesta mobilitat s’engloba en tres grans projectes dels quals l’institut en forma part i que han comportat, així, ser reconeguts com a centre Erasmus+: Reach to Share: Innovating Cultural Heritage, que té com a objectiu el coneixement i difusió del patrimoni Unesco entre els joves europeus; Social inclusion, que pretén fomentar la cooperació entre països i la igualtat d’oportunitats entre els joves habitants a Europa, i PC skills and social media, que vetlla per les bones pràctiques i la conscienciació dels perills en l’ús de la xarxa entre els adolescents. Els joves que es beneficien d’aquests projectes cursen 4t d’ESO.