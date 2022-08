Un any més, el Centre Escolar Empordà porta a terme el casal d’estiu a les seves instal·lacions. Enguany, el centre d’interès és la «Gresca i Xerinola», una proposta pensada per acostar als nens i nenes a un món de diversió. Dia a dia, a través de les festes i tradicions més properes, es preparen activitats, jocs i tallers que permeten potenciar la seva imaginació, creativitat i el treball cooperatiu, gaudint de la producció final de cada festa. També es fan sortides, gimcanes, activitats esportives, piscina amb jocs aigua i estades de nit. El principal objectiu és que s’ho passin d’allò més bé en un ambient agradable, proper i familiar, fruint de l’entorn i la natura que envolta tant el CEE com Roses.