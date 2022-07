Unes famílies de Cistella munten un festival per dinamitzar l’escola

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’Escola Mossèn Josep Maria Albert de Cistella s’ha organitzat per muntar un festival musical com a activitat de dinamització del centre educatiu rural. Amb aquesta acció, les famílies diuen que volen reivindicar «el paper central de l’escola per un poble viu». Al «Festivalaku a Cistella», com han denominat el festival, s’ha programat per al 5 d’agost a les 9 del vespre.

L’escenari estarà instal·lat a la plaça Major i s’han previst tres concerts de música en directe d’estils que passen pel rock, grunge, punk i el pop i d’una sessió de discjòquei amb músiques populars i avantguardistes. Comptarem amb la participació, entre altres, de l’excantant dels Pinocchios, el guitarrista de Zulo o el cantant i discjòquei Daniel Gon (Without, miau miau, The hand Clapers...). «Totes les actuacions es duran a terme per persones vinculades a l’escola rural i amb la col·laboració de l’Ajuntament», comenten els representants de l’associació, i hi afegeixen: «Cistella és un micropoble amb escola que des de fa anys lluita per la supervivència d’aquesta. Actualment, hi assisteixen 14 criatures i l’AFA, amb aquest acte, vol reivindicar el paper clau de l’escola per un poble viu i alhora animar més famílies a formar-ne part». L’Escola de Cistella forma part de la Zona Escolar Rural (ZER) Empordà juntament amb els centres de pobles veïns com Garrigàs, Pont de Molins, Vilanant i Palau de Santa Eulàlia.