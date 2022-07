Castelló d’Empúries posa en marxa el projecte Patis Oberts, proposta que, fins a finals d’agost, obre el pati de l’escola Ruiz Amado les tardes de dilluns a dissabte, amb l’objectiu d’oferir espais oberts i segurs a joves i infants.

Aquesta iniciativa, que neix de les demandes i necessitats dels usuaris i que s’emmarca dins del Pla Educatiu d’Entorn, vol oferir espais de joc de proximitat, dinamitzar aquests espais, i afavorir la convivència per potenciar la interrelació d’infants i joves en un context segur i dirigit per un professional. I és que Patis Oberts compta amb la presència d’un educador que dinamitza l’espai per afavorir la convivència, vetllar pel bon ús de les instal·lacions.

En aquest sentit, Anna Massot, regidora de Benestar Social i Famílies, destaca també que el projecte és idoni per aprofitar i mantenir obert un espai que està en desús temporalment: «Així s’optimitza l’ús dels centres escolars alhora que es potencia la seva vessant educativa i social fent possible que en gaudeixin diferents col·lectius sense interferències i fomentant el contacte entre ells».

Val a dir que l’educador del projecte també tindrà presència en altres espais del municipi on els joves van a jugar, alhora que dinamitzarà activitats ja existents.