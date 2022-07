La coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines denuncien que el Departament d'Educació "ataca la llibertat d'expressió" dels claustres per evitar que declarin el conseller Josep González Cambray persona non grata o el reprovin. En un comunicat que han llegit en roda de premsa, han assegurat que hi ha hagut "trucades telefòniques i amenaces" per tirar enrere els acords adoptats en alguns claustres: "Creiem que és una actitud antidemocràtica i de censura". La coordinadora té comptabilitzats almenys deu centres de les comarques gironines que han aprovat resolucions i sostenen que demostra que "l'emprenyament dels docents" amb Cambray "és un clam majoritari".

La coordinadora afirma que el Departament d'Educació té una "actitud antidemocràtica i de censura" i que ha pressionat les direccions d'alguns centres perquè no acabin ratificant les declaracions del conseller com a persona non grata o les reprovacions. En una roda de premsa, han assegurat que hi ha multitud de claustres de centres educatius d'arreu de Catalunya que han mostrat el seu rebuig a la gestió del conseller aprovant declaracions d'aquest tipus. A les comarques gironines, en tenen comptabilitzades almenys deu.

"Tots els centres on es va votar la declaració, es va aprovar o bé per majoria absoluta o bé per unanimitat, i en cap cas el resultat de la votació va ser negatiu", recull el manifest que han llegit. Arran d'aquestes votacions, que en alguns casos es van difondre a través de les xarxes socials, les pàgines webs dels centres educatius o de butlletins, alerten que el Departament ha promogut "un atac a la llibertat d'expressió del cos docent emparant-se en tecnicismes burocràtics per tal que no surti a la llum el descontent de la comunitat educativa".

En concret, asseguren que hi ha hagut trucades i amenaces alertant que es podrien enfrontar a sancions o reclamant que es retiressin les publicacions fetes públiques o que no es ratifiquin en el següent claustre.

Per a la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines, el claustres és un òrgan fonamental en el funcionament dels centres perquè és l'espai on es garanteix que tothom tingui veu i vot: "Defensem aquest espai de participació i decisió dels docents, de la llibertat d'expressió i el nostre paper dins els claustres. No entenem la manera com el Departament intenta limitar les qüestions que es tractes i les decisions que s'hi prenen".

La coordinadora remarca que "l'emprenyament" dels docents és un "clam majoritari" i subratllen que "va molt més enllà" del canvi de calendari. En aquest punt, recorden que la comunitat educativa s'ha mobilitzat enguany per denunciar, entre d'altres, la manca d'inversió, la falta de diàleg per part del Departament i del conseller, la no reversió de les retallades, l'empobriment del currículum educatiu i "el menyspreu a la tasca docent".

Per això, recorden que han reclamant el cessament de González Cabmray "per la seva actitud intransigent i gens negociadora i la imposició d'un nou currículum que cal aplicar al setembre però que, a dia d'avui, encara està en fase d'aprovació i, en molts casos, buit de contingut".

La coordinadora vol anar guanyant múscul i mobilitzant la comunitat docent per sumar-se a les mobilitzacions previstes per a després de l'estiu.