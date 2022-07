En un comunicat publicat avui per la Junta de directores i directors de les escoles públiques de les comarques gironines, han manifestat el seu descontentament amb el Departament d'Educació.

Els centres educatius, representats per Joan Fernández Menchón han acusat l'òrgan de la Generalitat de gestionar "amb poca transparència" la signatura de contractes menors amb les direccions dels centres educatius que no exigeixen "condicions qualitatives mínimes" com ara la formació i titulació dels monitors.

En qualsevol cas, aproven la decisió d'avançar el calendari escolar i iniciar el curs a partir del 5 de setembre.

Ara bé, també denuncien la "poca capacitat de negociació" del conseller d'Educació, a qui atribueixen un "desconeixement de les dificultats i de la realitat de les escoles del territori".

Destaquen, especialment, que no es doni la possibilitat als centres per optar a la primera setmana de setembre en format de jornada intensiva i la resta de setmanes amb horari partit, mentre que sí que s'ofereix a les escoles rurals, les Zones d'Educació Prioritària o les escoles d'educació especial.

La Junta també s'oposa a l'emplaçament del lleure educatiu entre dos quarts de quatre i dos quarts de cinc per aspectes "pedagògics, d'adaptació escolar i organitzatius dels centres", i asseguren que "ni ha tingut en consideració l'opinió de la comunitat educativa".

Finalment, la direcció dels centres educatius assegura que la "irresponsabilitat del Departament d'Educació" és "fruit segurament d'una decisió política amb un interès mediàtic" i provoca que les escoles estiguin "obligades a signar un contracte per una imposició, i no per un convenciment professional pedagògic".