Els sindicats educatius Ustec·Stes, CCOO, Intersindical-CSC, Aspepc·Sps, UGT, CGT i Usoc han convocat una vaga per al 7 i el 28 de setembre amb l'objectiu de tenir un inici de curs "ingovernable".

Ho han anunciat en una roda de premsa conjunta aquest dijous, en la qual han concretat que el dia 7 hi haurà una concentració davant el Parlament a les 12 hores, i el dia 28 una manifestació unitària a Barcelona, que acabarà davant la Conselleria d'Educació.

A més a més, per al dia 5 han cridat a portar samarretes reivindicatives i empaperar amb cartells els centres d'infantil i primària, en el seu primer dia de curs que culminarà, preveuen, amb concentracions davant els ajuntaments a la tarda.

Les organitzacions també han animat la comunitat educativa a fer assemblees i a tancar-se als centres educatius les setmanes del 12 al 23 de setembre.

Portaveus

Per part d'Ustec·Stes, Eli Pericas ha lamentat que "el president i el Govern no han volgut resoldre el conflicte" però, ha apuntat que durant el juliol encara hi ha temps per negociar la situació i mirar de tenir un inici de curs amb normalitat --en les seves paraules--.

Marga Romartínez, de CCOO, ha afirmat que la Conselleria no ha organitzat bé l'inici de curs perquè durant la primera setmana encara hi haurà assignacions d'alumnes als centres i ha criticat que la Conselleria "no té gaires ganes de resoldre el conflicte", per la qual cosa, a més de les accions per al setembre presentades aquest dijous, el conflicte continuarà, ha afirmat.

El portaveu d'Intersindical-CSC Bernat Pèlach ha assegurat que el curs començarà amb una situació "pitjor que l'actual" per la pèrdua dels reforços covid-19 que, en la seva opinió, l'augment de personal anunciat pel departament no compensa perquè respon a una pujada demogràfica: escoles i instituts tindran 2.000 docents menys, segons el seu càlcul.

Xavier Massó, d'Aspepc·Sps, ha dubtat que es puguin aplicar els nous currículums el 7 de setembre, quan començarà el curs als instituts, perquè encara no s'han publicat els decrets corresponents.

En nom de la UGT, Lorena Martínez ha sostingut que el professorat ha patit "modificacions del seu horari laboral i les seves tasques com a personal docent" en el nou calendari escolar.

Marta Minguella, de la CGT, ha assegurat que hi ha hagut amenaces d'obertura d'expedient a docents i ha definit Josep Gonzàlez-Cambray com "el pitjor conseller de la història de l'educació pública".

El portaveu d'Usoc Carles Viñallonga ha criticat que el departament no hagi implementat la reducció d'una hora lectiva a infantil i primària que van oferir als sindicats en la negociació de l'anterior cicle de vagues, independentment que les organitzacions no l'acceptessin perquè no incloïa els instituts: "Si no ho fan és per desinterès i menyspreu".