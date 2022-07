L’Ajuntament de Roses ha donat el tret de sortida a les activitats dels casals d’estiu, tant infantils com juvenils, el passat divendres 1 de juliol. Enguany compten amb un total de 967 inscripcions durant els mesos de juliol i agost per a les diferents modalitats: Casal esportiu, Casal infantil, Tardaestiu, Estiu Jove i Aventura Jove.

Un any més, Roses assoleix un rotund èxit d’inscripcions a les propostes d’activitats d’estiu que l’Ajuntament, a través de les seves àrees d’Esports i Joventut, ofereix a infants i joves. Les opcions de lleure són variades i adaptades a les diferents edats i interessos dels participants. Per a nens i nenes fins a 12 anys, el casal de lleure esportiu ofereix activitats com voleibol, handbol, futbol, bàsquet, tennis, natació, bàdminton, hoquei, piscina recreativa..., mentre que el casal infantil se centra en activitats lúdiques basades en jocs populars i tradicionals, tallers, manualitats, danses, cançons i activitats a la platja i a la piscina. A més, pensant en les famílies que volen disposar d’una oferta recreativa de tardes, el Casal Tardestiu cobreix la franja de tarda, de 16 a 19 h. Els tres casals aplegaran un total de 439 participants durant el mes de juliol, mentre que a l’agost s’han assolit els 368 inscrits..

També divendres es van iniciar les activitats de l’Estiu Jove i l’Aventura Jove, les dues activitats de lleure que l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament organitza per a joves de 12 a 16 anys. Un total de 80 nois i noies hi participen aquest mes de juliol, i 80 més ho faran a l’agost, amb activitats als matins de 9 a 13 h.

L’Estiu Jove es realitza al Car Jove de Roses i centra les seves activitats de lleure en tallers, manualitats, sortides, excursions, gimcanes... mentre que l’Aventura Jove, amb seu al gimnàs de l’escola Montserrat Vayreda, proposa activitats de caire més esportiu i enfocades a les possibilitats que ofereix el territori, incloent-hi activitats nàutiques, terrestres, sortides a peu, en bicicleta... Tots dos casals ofereixen al llarg de cada mes acampades i, un dia a la setmana, tindrà lloc una sortida de tot el dia.

Verònica Medina, regidora d’Esports i Joventut de Roses, fa una molt bona valoració de l’inici dels casals: "des de l'Ajuntament de Roses continuem apostant pel Lleure Educatiu com una gran eina de transformació social i emocional. Estem convençuts que aquest estiu serà un gran estiu per a tota la mainada i jovent que participa d'aquestes activitats. Hem de recordar sempre que la gran base del lleure és que els participants s'ho passin d'allò més bé i estic més que segura que aquest any serà així".